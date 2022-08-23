Спустя 9 дней после взрыва в ТЦ «Сурмалу» открылись улица Христофора и торговый центр «Петак»

Сегодня, спустя 9 дней после взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу», открылась расположенные поблизости и закрытые сразу после трагедии улица Христофора (в одну сторону) и торговый центр «Петак».

Решение о возобновлении деятельности ТЦ «Петак» было принято после вчерашней акции протеста работников этого торгового центра, жаловавшихся на то, что они несут финансовые потери.

Сегодня МЧС заявило, что совместно с правоохранительными органами они решили открыть дорогу, соблюдая правила безопасности.

А насколько соблюдаются правила безопасности внутри торгового центра? Мы попытались поговорить об этом с руководством. Сотрудник безопасности сказал, что директора нет на месте. Мы случайно заметили заместителя директора ТЦ «Петак», однако у него не оказалось времени на то, чтобы ответить на наши вопросы.

Как в «Сурмалу», так и в «Петаке» поток покупателей всегда большой, особенно в выходные дни. Безопасно ли в этом большом торговом центре? Согласно официальному сайту, Инспекционный орган градостроительства, технической и пожарной безопасности как минимум три года не проводил здесь проверки соблюдения правил пожарной безопасности. В торговом центре инспекторов не было с 2019 года, даже в планах этого года проверка не предусмотрена.

Не изменила ли планы и произошедшая несколько дней назад трагедия. Получить комментарии в инспекционном органе не удалось, пресс-секретарь оставил наши телефонные звонки без ответа.

В непосредственной близости от «Петака», на месте трагического инцидента, спасатели до сих пор продолжают поиски последнего пропавшего без вести гражданина. Министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян вчера в эфире Радио Азатутюн заявил, что работы будут прекращены в тот момент, когда либо будет найден разыскиваемый, либо будет принято решение о том, что эти работы больше не имеют смысла.

«На данный момент у нас еще есть участок площадью 40-50 квадратных метров, где, как мы предполагаем, он может быть найден, и мы проводим поисковые работы. Завтра мы проведем осмотр и всего этого участка. Ведутся работы по очистке. Если пропавший не будет обнаружен, в таком случае мы уже должны будем принять решение», - сказал министр.

Спустя 9 дней после трагического взрыва, в результате которого погибли 16 человек, в том числе беременная женщина и ее 5-летний ребенок, правоохранители до сих пор никому обвинений не предъявили, нет ни подозреваемых, ни задержанных. До сих пор не допрошен и собственник торгового центра, сообщили Радио Азатутюн в Следственном комитете.