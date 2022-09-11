Минобороны Армении: Баку продолжает распространять дезинформацию

«В ночь с 10 на 11 сентября подразделения ВС РА не вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем подразделений ВС РА», - отмечается в заявлении Минобороны Армении.

Отметим, что ранее, согласно азербайджанским СМИ, Министерство обороны Азербайджана сообщило, что с полудня 10 сентября до утра 11 сентября подразделения вооруженных сил Армении с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в Кельбаджарском и Лачинском районах.