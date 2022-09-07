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Карабах

В Ереване опровергли заявление Баку об обстреле гражданской техники со стороны ВС Армении

Здание Министерства обороны Армении в Ереване

Министерство обороны Армении опровергло сообщения военных властей Азербайджана об обстреле со стороны армянских Вооруженных сил азербайджанской гражданской техники в приграничном районе.

«Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении гражданской землеройной машины, является очередной дезинформацией.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Армении», - говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.

Ранее в среду со ссылкой на Минобороны Азербайджана азербайджанские СМИ сообщили, что 7 сентября подразделения вооруженных сил Армении «вели непрерывный огонь со своих позиций близ села Нораван на азербайджано-армянской государственной границе в направлении села Ахмедлы Лачинского района».

В сообщении указывалось, что обстрелу подверглась техника, принадлежащая гражданской компании, которая проводила дорожные работы.

«Хотя техника была повреждена, пострадавших в результате обстрела нет. В целях предотвращения дальнейших провокаций со стороны Вооруженных сил Армении подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры», - приводят азербайджанские СМИ сообщение Минобороны Азербайджана.

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