Армянская оппозиция вновь собрала сторонников на митинг в Ереване

Митинг на площади Франции был приурочен к 31-й годовщине провозглашения независимости Нагорного Карабаха.

Оппозиционные силы добиваются отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого они обвиняют в уступках Азербайджану в переговорах вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

Лидер движения, депутат оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Ишхан Сагателян озвучил планы по импичменту Пашиняна в парламенте.

Он заметил, что для начала процесса в состоящем из 105 депутатов Национальном собрании нужны подписи 36 депутатов, в то время как на данный момент у двух оппозиционных фракций 35 мандатов (один депутат в прошлом году покинул оппозиционную фракцию «Честь имею», став независимым).

Если же оппозиции удастся начать процесс, ей понадобиться 54 голоса в парламенте, чтобы выразить недоверие премьеру и избрать собственного кандидата новым премьер-министром, добавил Сагателян.

Он отметил, что оппозиция стремиться начать процесс импичмента как можно скорее, но предупредил, что поспешность также может сделать этот процесс неэффективным.

«Нужно начать процесс в максимально правильный срок – рано, но вовремя. Когда мы обеспечим 36 подписей, процесс будет длиться от 48 до 72 часов, и в течение этих 72 часов нам нужны десятки тысяч граждан в режиме 24 часов в сутки. Всего лишь 72 часа. За эти 72 часа мы, диктуя волю народа, представляя народного кандидата в премьеры, вместе сместим эту власть», - заявил Ишхан Сагателян.

Отметим, что провластные депутаты скептически относятся к способности оппозиции провести импичмент премьер-министра Пашиняна в парламенте. По их мнению, митинги движения «Сопротивление» в мае-июне показали отсутствие широкой поддержки требования оппозиции об отставке нынешнего главы правительства.