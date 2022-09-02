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Карабах

ВС Азербайджана открыли огонь по транспортному средству Минобороны Армении, с армянской стороны потерь нет – МО

Здание Министерства обороны Армении в Ереване.

Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по транспортному средству Министерства обороны Армении на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В сообщении отмечается, что у армянской стороны нет потерь. В тоже время армянское оборонное ведомство назвало дезинформацией сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь по азербайджанским позициям и военным транспортным средствам.

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