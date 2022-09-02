ВС Азербайджана открыли огонь по транспортному средству Минобороны Армении, с армянской стороны потерь нет – МО

В сообщении отмечается, что у армянской стороны нет потерь. В тоже время армянское оборонное ведомство назвало дезинформацией сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь по азербайджанским позициям и военным транспортным средствам.