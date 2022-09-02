МИД Армении: Нагорно-карабахский конфликт нельзя считать решенным

В заявлении, текст которого опубликован на официальном сайте МИД Армении, говорится:

«2 сентября 1991 года совместная сессия депутатов всех уровней Нагорно-Карабахской автономной области и Шаумянского района приняла Декларацию независимости Нагорного Карабаха.

Данный шаг был логическим последствием политики этнических чисток Азербайджанской ССР против армян, проявления которой присутствуют и сегодня.

Вопреки постоянно звучащим со стороны властей Азербайджана заявлениям о том, что нагорно-карабахской проблемы и территориальной единицы Нагорного Карабаха больше не существует, факт заключается в том, что в Нагорном Карабахе продолжают проживать около ста двадцати тысяч армян, которые, являясь членами международного сообщества, обладают равными и неотъемлемыми правами, следовательно, конфликт нельзя считать решенным до тех пор, пока не будут адресованы основные потребности народа Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.].

Гарантирование безопасности и прав армянского населения Нагорного Карабаха и всеобъемлющее и долгосрочное решение нагорно-карабахского конфликта, используя опыт и потенциал сопредседательства Минской группы ОБСЕ, продолжают играть ключевую роль на пути достижения стабильности и мира на Южном Кавказе.

Республика Армения продолжает быть приверженной обеспечению всех необходимых условий для жизнедеятельности населения Арцаха и безопасной жизни в своей колыбели».