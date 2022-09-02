Ереван не отправил официальную делегацию в Степанакерт по случаю Дня независимости Нагорного Карабаха

Если в прошлом году 2 сентября, в первый год после 44-дневной войны с Азербайджаном, официальный Ереван уклонился от направления представителей правительства в Нагорный Карабах, но все же в тот день в Степанакерте находилась официальная делегация Национального собрания во главе с вице-спикером Рубеном Рубиняном, то в этом году официальной делегации не было и от Национального собрания Армении.

Тем не менее, в отсутствие официального визита все три парламентские фракции парламента Армении направили в Степанакерт свои делегации.

От правящей фракции «Гражданский договор» в Нагорный Карабах приехали два депутата – Лилит Степанян и Рустам Бакоян. Последний сообщил, что находится в Степанакерте по решению фракции.

«Мы находимся в Степанакерте в качестве депутатов Национального собрания Армении. Это было решение фракции. Конечно, все этого хотели, решение было таким, и в результате этого решения мы с госпожой Степанян находимся в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.]», - сказал Бакоян.

На вопрос Радио Азатутюн о причинах, по которым в этом году нет официального визита делегации Национального собрания, провластный депутат ответил так: «Вы задали мне вопрос, который должен быть адресован другому человеку, а не мне. Этот вопрос можете задать [спикеру парламента Алену] Симоняну».

Почему руководство армянского парламента на этот раз уклонилось от направления официальной делегации в Нагорный Карабах, в течение дня выяснить не удалось. Телефонные звонки корреспондента Радио Азатутюн в пресс-службу НС и руководителю и секретарю парламентской фракции «Гражданский договор» остались без ответа.

В утренних официальных мероприятиях в Степанакерте приняли участие президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, спикер парламента Нагорного Карабаха Артур Товмасян, третий президент Карабаха Бако Саакян. Что касается представителей из Еревана, то в официальном сообщении сказано просто «гости из Республики Армения».

Первый и второй президенты Нагорного Карабаха Роберт Кочарян и Аркадий Гукасян сегодня отсутствовали на мероприятиях.

Сегодня утром премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с поздравительным посланием по случаю 31-й годовщины провозглашения независимого Нагорного Карабаха. В нем он, в частности, заявил, что «все заявления о несуществовании Нагорного Карабаха как территориальной единицы и решенности нагорно-карабахской проблемы неуместны до тех пор, пока неукоснительно не будут решены вопросы безопасности и защиты прав арцахских армян, а соответственно и вопрос статуса Нагорного Карабаха».