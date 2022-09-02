Пашинян: Заявления о решенности нагорно-карабахской проблемы неуместны

Об этом сегодня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем поздравительном послании по случаю 31-й годовщины провозглашения независимого Нагорного Карабаха.

«31 год назад в этот день на совместном заседании депутатов всех уровней Нагорно-Карабахской автономной области и Шаумяновского района было принято решение о принятии Декларации о независимости Нагорного Карабаха путем реализации права на самоопределение.

Это решение наших соотечественников стало ответом на экзистенциальную угрозу, проявлением которой стали массовые убийства в Сумгаите, Баку, Кировабаде. Это решение было принято в качестве гарантии защиты безопасности и прав арцахских армян.

За принятием Декларации о независимости последовали референдум от 10 декабря 1991 года, 1-я Арцахская война, 4-дневная война и 44-дневная война. Тот факт, что наши соотечественники продолжают жить в Нагорном Карабахе или в его части, остался неизменным. И они имеют право жить в своей колыбели, в безопасной среде, где будут защищены их права. По сути, в этом и заключается суть нагорно-карабахской проблемы», - в частности, заявил премьер-министр Армении.

Как подчеркнул Пашинян, «все заявления о несуществовании Нагорного Карабаха как территориальной единицы и решенности нагорно-карабахской проблемы неуместны до тех пор, пока неукоснительно не будут решены вопросы безопасности и защиты прав арцахских армян, а соответственно и вопрос статуса Нагорного Карабаха».

«И в этом плане сопредседательство Минской группы ОБСЕ имеет утвержденный и не отмененный международным сообществом мандат», - подчеркнул он.

«Международное сообщество обязано приложить усилия для решения гуманитарных проблем, которые появились вследствие 44-дневной войны, и не допустить осуществления политики этнических чисток в Нагорном Карабахе.

Республика Армения продолжит оказывать содействие в вопросах обеспечения нормальной жизнедеятельности, безопасности и защиты прав человека в Нагорном Карабахе. Сегодня мы выражаем благодарность Человеку, олицетворяющему Нагорный Карабах, и наша задача – мирными, цивилизованными средствами, путем переговоров обеспечить его неотъемлемое право мирно жить и созидать.

Сегодня мы с почтением вспоминаем наших братьев и сестер, погибших за защиту прав наших соотечественников в Нагорном Карабахе, и наш долг перед ними – обеспечить мирный Нагорный Карабах, мирную Армению, мирный Южный Кавказ», - заключил глава армянского правительства.