Оппозиция называет встречу Пашинян-Алиев провалом, власть – прогрессом

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян вкратце коснулся вчерашней встречи с президентом Азербайджана. Подробностей переговоров в Брюсселе, которые продлились более четырех часов, он не раскрыл.

Возможные решения для мира неочевидны и непросты, признал на заседании руководитель Армении. «Обсуждение было масштабным и непростым», - сказал он.

Вчера после встречи правительство Армении сообщило, что достигнута договоренность о продолжении предметных переговоров на уровне министров иностранных дел по разработке проекта мирного договора. С этой целью министры иностранных дел двух стран встретятся в течение месяца. На основании каких принципов Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов будут работать над документом, премьер-министр сегодня не сообщил.

«В дальнейшем, если будут либо детали, либо предложения, либо темы, которые настолько назреют, что будет необходимо обсудить в правительстве, с общественностью, с политическими силами, мы, конечно, обязательно это сделаем», - пообещал он.

Несколько месяцев назад Баку представил свои пять принципов нормализации отношений, на которые Армения ответила своими шестью пунктами. Баку их не счел даже предложением. Азербайджан, считая вопрос Карабаха закрытым, потребовал от Армении признания территориальной целостности друг друга, исключения территориальных претензий, делимитации и демаркации границы, установления дипломатических отношений, открытия коммуникаций.

Ереван счел предложения Баку приемлемыми, отметив, что у Армении нет территориальных требований к Азербайджану. Не уточнив, какой видит статус Карабаха, армянская сторона подчеркнула, что для нее основополагающими являются вопросы гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха, соблюдения их прав и свобод, а также определения окончательного статуса Карабаха. В заявлении председателя Европейского совета после вчерашних переговоров не было ни слова о карабахском конфликте, хотя в аппарате премьер-министра сообщили, что этот вопрос также обсуждался.

Оппозиция считает встречу провальной

Парламентская оппозиция недовольна встречей в Брюсселе. Руководитель оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян считает встречу провальной: власть Армении умыла руки в вопросе Карабаха. Те вопросы, которые были предусловиями армянской дипломатии - возвращение пленных, вывод азербайджанских войск с суверенной территории Армении, были закрыты, считает депутат от оппозиции.

«Любой раунд переговоров, который ведет Пашинян, подразумевает новые потери - они могут быть как в логике территориальной экспатриации, так и с точки зрения гарантий безопасности. Весь переговорный процесс обходит стороной статус Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], фактически обходит вопрос пленных, обходит на данный момент вывод боевиков с суверенной территории РА и строится на логике спешной продажи земли, родины», - сказал он.

Вчера пресс-служба премьер-министра сообщила, что одним из вопросов, обсуждавшихся в ходе трехсторонней встречи, был вопрос об освобождении пленных и выяснении судьбы пропавших без вести. А председатель Европейского совета, при посредничестве которого состоялась встреча, в своем заявлении отметил, что в разговоре с азербайджанской стороной подчеркнул важность возвращения армянских пленных.

По словам провластного депутата, наблюдаются подвижки

Депутат правящей фракции Виген Хачатрян считает встречу прогрессом. По его словам, хотя еще рано делать предположения о проекте мирного договора, но подвижки есть.

«Понятно, что Азербайджан будет пытаться гарантировать максимально выгодные для себя решения. Наша задача состоит в противоположном: наша цель - гарантировать территориальную целостность и суверенитет РА, что очень важно, и создать такие условия для народа Арцаха, которые не поставят под угрозу его вечное проживание на исторической родине», - отметил он.

По словам представителя власти, Россия хочет, чтобы вопрос статуса Карабаха оставался подвешенным и российские миротворцы гарантировали безопасность Карабаха. Виген Хачатрян считает это опасным: однажды миротворцы уйдут, и Карабах будет очищен от армян. По словам Хачатряна, Запад предлагает, чтобы Карабах оставался в составе Азербайджана с гарантиями безопасности и прав карабахцев.

«Насколько я понял, должно быть признано право Арцаха на самоопределение в составе Азербайджана, они четко говорят, что не видят Арцах вне Азербайджана, но, с другой стороны, они видят Арцах как самобытную структуру, территорию, где армяне живут на своей исторической родине, исторически они находятся в составе Азербайджана, но должны решать все свои права и жить самостоятельно, распоряжаться своей судьбой без раздела Азербайджана. Таковы реалии. В случае российского варианта мы принимаем одну истину: в тот день, когда русские откажутся от своей миссии, армяне покинут Карабах. Если мы с этим согласны, то мы не должны сейчас разговаривать с Западом, мы должны сказать спасибо, но мы с этим не согласны», - заявил провластный депутат.

Следующая встреча Пашинян-Алиев намечена на ноябрь, где именно она пройдет, пока не сообщается. Следующее заседание комиссии по вопросам делимитации границ и пограничной безопасности состоится в ноябре в Брюсселе.