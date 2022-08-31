Стороны договорились начать предметную работу для обеспечения прогресса по мирному договору - Шарль Мишель

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, по инициативе которого состоялась четвертая встреча лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, заявил по итогам переговоров, что стороны договорились начать предметную работу для обеспечения прогресса по мирному договору, который урегулирует межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном.

Шарль Мишель отметил, что стороны поручили министрам иностранных дел встретиться в течение месяца для работы над проектом текста. В заявлении председателя Европейского совета нет упоминания о нагорно-карабахской проблеме, хотя, как сообщили в аппарате премьер-министра Армении, обсуждение по этому вопросу имело место.

Отмечается лишь, что в центре дискуссий были «последние события на Южном Кавказе», нет ни слова о последней напряженности в Нагорном Карабахе, в результате которой были погибшие и раненые.

Оценив переговоры как позитивные и результативные, Шарль Мишель также сообщил, что в ходе встречи подробно обсуждались гуманитарные вопросы, в том числе касающиеся разминирования, судьбы задержанных и пропавших без вести. Мишель подчеркнул азербайджанской стороне важность освобождения армянских пленных.

Шарль Мишель также отметил, что обсудил с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым вопросы, связанные с делимитацией армяно-азербайджанской границы и с тем, «как лучше всего обеспечить стабильную ситуацию».

«Следующая встреча пограничных комиссий состоится в ноябре в Брюсселе. Мы также рассмотрели прогресс обсуждений по транспортному разблокированию», - отметил председатель Европейского совета.

В конце своего заявления Шарль Мишель также подчеркнул важность подготовки двух народов к долгосрочному и стабильному миру.

«В этой связи очень важны публичные мессиджи, в таких деликатных ситуациях любое публичное выступление выслушивается и обсуждается с другой стороны», - отметил еврочиновник, добавив, что Евросоюз готов и впредь поддерживать долгосрочный, стабильный мир.

По словам Шарля Мишеля, следующая встреча глав Армении и Азербайджана в таком формате состоится в ноябре.