Официальный Ереван подтверждает свою позицию относительно «неприемлемости односторонних визитов в Нагорный Карабах».

С таким заявлением выступил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян, комментируя по просьбе информационного агентства «Арменпресс» участие аккредитованных в Азербайджане дипломатов зарубежных стран и представителей международных организаций в организованной недавно Азербайджаном конференции в нагорно-карабахском Шуши.

«Подтверждаем нашу позицию относительно неприемлемости односторонних визитов в Нагорный Карабах. Убеждены, что население Нагорного Карабаха должно быть вовлечено в программы международного сотрудничества и содействия.

В то же время, мы высоко ценим позицию тех стран, которые, имея глубокое представление о конфликте, отказались от участия в подобной односторонней акции», - заявил представитель МИД Армении.

Отметим, что на прошедшей 27 августа в Шуши конференции помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что послы Франции и США в Азербайджане проигнорировали приглашение азербайджанского правительства посетить город.

Гаджиев охарактеризовал этот шаг Франции и США как «неуважительное отношение к территориальной целостности Азербайджана».