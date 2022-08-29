Сообщение между Арменией и Карабахом по новому маршруту начнет осуществляться с вечера 30 августа

Согласно сообщению, на заседании отмечалось, что согласно пункту 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, новый маршрут сохранит коридорную логику.

Отмечается, что работы по асфальтированию дороги протяженностью 4,7 км, временно соединяющей трассу автомагистрали Горис-Степанакерт, завершены.

Напомним, что в связи с изменением маршрута находящегося под контролем российских миротворцев Лачинского коридора, до 25 августа были эвакуированы все армянские жители сел Агавно, Сус и города Бердзор (Лачин).

Город Лачин, села Агавно и Сус перешли под контроль Азербайджана согласно подписанному в 2020 году трехстороннему заявлению, положившему конец 44-дневной войне в Нагорном Карабахе. Хотя согласно заявлению на согласование проекта нового маршрута коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, изначально было отведено три года, Баку не захотел ждать так долго.