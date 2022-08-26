Пашинян: Армения придает важное значение формированию общего рынка газа ЕАЭС

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Чолпон-Ате (Кыргызстан), принимая участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Согласно пресс-службе главы армянского правительства, Пашинян, в частности, отметил, что «несмотря на глобальные экономические трансформации и существенные шоки финансовых систем, наблюдается определенная положительная динамика торгово-экономических отношений благодаря преимуществам евразийской интеграции».

«В этом контексте отмечу, что за первое полугодие 2022 года экономика Армении обеспечила значительный рост объема взаимной торговли со странами ЕАЭС. За этот период взаимная торговля со странами ЕАЭС увеличилась на 52,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 1,7 млрд. долларов США, при этом экспорт Армении со странами ЕАЭС увеличился на 48,9%, а импорт на 54,2%», - отметил он.

Пашинян также отметил, что с точки зрения достижения полноценного единого рынка товаров и услуг, Ереван считает важным интеграцию в сфере транспорта и инфраструктуры.

«При правильном подходе транспортно-логистическая отрасль может стать одним из основных драйверов развития ЕАЭС и конкурентным преимуществом объединения, создав благоприятные организационно-экономические условия для транзитных перевозок», - подчеркнул армянский премьер.

Пашинян также, в частности, коснулся вопроса продвижения цифровых технологий в сфере экономики и торговли.

В пресс-службе премьер-министра Армении отметили, что в ходе заседания были обсуждены вопросы формирования в рамках Союза общего рынка газа, финансирования промышленной кооперации, развития проектов транспортной интеграции, регулирования алкогольного рынка и отдельные аспекты налогового администрирования электронной торговли.

В ходе заседания было принято решение о проведении очередного заседания Евразийского межправительственного совета осенью в Ереване.