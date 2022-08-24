Представители Водного комитета Карабаха с 2021 года находятся в контакте с азербайджанской стороной - Информационный штаб НК

Степанакерт подтверждает, что азербайджанские специалисты посетили Сарсангское водохранилище в Мартакертском районе Нагорного Карабаха, находящееся под армянским контролем.

Информацию о визите вчера распространили азербайджанские СМИ. Лишь сегодня Информационный штаб Нагорного Карабаха подтвердил информацию азербайджанских СМИ о том, что специалисты компании «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» совместно с армянскими специалистами осмотрели территорию водохранилища, получили информацию о графике поступления и сброса воды из водохранилища.

Более того, согласно карабахскому официальному источнику, с целью управления водными ресурсами и обеспечения безопасности питьевой и оросительной воды представители Водного комитета Нагорного Карабаха при посредничестве дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента еще с 2021 года находятся в контакте с азербайджанской стороной и периодически посещают подконтрольные Азербайджану территории для достижения взаимных договоренностей по использованию рядом общин республики (в том числе Степанакертом) питьевой и оросительной воды и решения имеющихся проблем.

«Очередная встреча была организована возле Сарсангского водохранилища с целью обсуждения вопроса взаимовыгодного использования вод Сарсанга. Состоялся обмен мнениями о возможных вариантах рационального использования водных ресурсов с учетом контроля Республики Арцах [Нагорного Карабаха – ред.] над Сарсангским водохранилищем и контроля Азербайджана над оросительной системой. Обсуждения будут продолжены в ближайшее время, и решения будут приняты с учетом интересов Республики Арцах, исходя из потребностей производства электроэнергии и орошения на территориях, прилегающих к Сарсангу, а также потребностей в питьевой и оросительной воде в других частях республики», - говорится в сообщении.

Карабахский политолог Тигран Григорян замечает, что после 44-дневной войны ситуация с водными ресурсами изменилась именно для Карабаха, и это следует рассматривать как взаимовыгодное сотрудничество.

«После окончания войны ряд населенных пунктов, находившихся под армянским контролем, перешли под контроль Азербайджана, и в этом смысле возникли также проблемы, связанные с водой в сфере сельского хозяйства. Я предполагаю, что между властями Азербайджана и Арцаха есть определенная договоренность о совместном использовании этих водных ресурсов. Думаю, в первую очередь речь идет, например, об использовании армянской стороной водохранилищ в Агдамском районе. Это, например, Хаченское водохранилище или оросительный канал «Советарх», также проходящий по территории Агдама. Азербайджан, конечно, не до конца честен в своих мотивах, с одной стороны, да, на местах он проявляет определенное конструктивное поведение в различных вопросах, но, с другой стороны, он использует эти эпизоды для достижения своих пропагандистских целей», - сказал Григорян.

Сарсанг – крупнейшее водохранилище Нагорного Карабаха, введенное в эксплуатацию еще в 1976 году. Оно расположено примерно в 60 км к северу от Степанакерта и полностью находится под армянским контролем. Объем воды, составляющий около 600 млн кубометров, обеспечивает большую часть потребностей Карабаха в электроэнергии и ирригации.