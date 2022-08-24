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Карабах

Степанакерт подтверждает, что азербайджанские специалисты посетили Сарсангское водохранилище

Сарсангское водохранилище

Степанакерт подтверждает, что азербайджанские специалисты посетили Сарсангское водохранилище в Мартакертском районе Нагорного Карабаха, находящееся под армянским контролем.

Об этом вчера сообщили азербайджанские СМИ, отметив, что специалисты компании «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» совместно с армянскими специалистами осмотрели территорию водохранилища, получили информацию о графике поступления и сброса воды из водохранилища.

В Информационном штабе Нагорного Карабаха сообщают, что при посредничестве дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента, с целью управления водными ресурсами и обеспечения безопасности питьевой и оросительной воды представители Водного комитета Нагорного Карабаха еще с 2021 года находятся в контакте с азербайджанской стороной и периодически посещают подконтрольные Азербайджану территории для достижения взаимных договоренностей по использованию рядом общин республики (в том числе Степанакертом) питьевой и оросительной воды и решения имеющихся проблем.

«В этих рамках очередная встреча была организована возле Сарсангского водохранилища с целью обсуждения вопроса взаимовыгодного использования вод Сарсанга. Состоялся обмен мнениями о возможных вариантах рационального использования водных ресурсов с учетом контроля Республики Арцах [Нагорного Карабаха – ред.] над Сарсангским водохранилищем и контроля Азербайджана над оросительной системой. Обсуждения будут продолжены в ближайшее время, и решения будут приняты с учетом интересов Республики Арцах, исходя из потребностей производства электроэнергии и орошения на территориях, прилегающих к Сарсангу, а также потребностей в питьевой и оросительной воде в других частях республики», - говорится в сообщении.

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