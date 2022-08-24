Правительство «не будет выплачивать компенсации» пострадавшим от взрыва в ТЦ «Сурмалу» предпринимателям

Министр отметил, что предприниматели получили бы компенсацию, если бы их имущество будет застраховано, подчеркнув, что государство не может взять на себя функцию страховой компании.

Керобян призвал компании научиться работать с высокими стандартами, страховать недвижимость и бизнес.

«Если бы работавшие в этой сфере предприниматели застраховали свое имущество, а эта услуга доступна, и кто-то это сделал, грамотные предприниматели это делают, страхуют свое помещение, имущество от пожара и т. д., естественно, этот случай был бы компенсационным. Правительство не может взять на себя функцию компенсации расходов, которую должна была осуществить страховая компания, и если бизнесмен не посчитал риски большими, государству тут делать нечего», - сказал министр.

В результате взрыва и пожара в торговом центре «Сурмалу» 14 августа погибли 16 человек, в том числе беременная женщина и ее 5-летний ребенок, более 60 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, один человек считается пропавшим без вести. На 10-й день взрыва поисковые работы были прекращены, тело пропавшего без вести Ваника Амирханяна так и не было найдено. 17-18 августа в Армении был объявлен траур. До сих пор по возбужденному по данному факту уголовному делу нет ни подозреваемых, ни задержанных. Владелец торгового центра также не был допрошен.