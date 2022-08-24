Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Правительство «не будет выплачивать компенсации» пострадавшим от взрыва в ТЦ «Сурмалу» предпринимателям

Правительство не будет выплачивать компенсации предпринимателям, пострадавшим в результате трагического взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу», сегодня после заседания правительства заявил министр экономики Ваан Керобян в ответ на вопрос Радио Азатутюн.

Министр отметил, что предприниматели получили бы компенсацию, если бы их имущество будет застраховано, подчеркнув, что государство не может взять на себя функцию страховой компании.

Керобян призвал компании научиться работать с высокими стандартами, страховать недвижимость и бизнес.

«Если бы работавшие в этой сфере предприниматели застраховали свое имущество, а эта услуга доступна, и кто-то это сделал, грамотные предприниматели это делают, страхуют свое помещение, имущество от пожара и т. д., естественно, этот случай был бы компенсационным. Правительство не может взять на себя функцию компенсации расходов, которую должна была осуществить страховая компания, и если бизнесмен не посчитал риски большими, государству тут делать нечего», - сказал министр.

В результате взрыва и пожара в торговом центре «Сурмалу» 14 августа погибли 16 человек, в том числе беременная женщина и ее 5-летний ребенок, более 60 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, один человек считается пропавшим без вести. На 10-й день взрыва поисковые работы были прекращены, тело пропавшего без вести Ваника Амирханяна так и не было найдено. 17-18 августа в Армении был объявлен траур. До сих пор по возбужденному по данному факту уголовному делу нет ни подозреваемых, ни задержанных. Владелец торгового центра также не был допрошен.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG