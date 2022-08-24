Три новых таможенных пункта «будут действовать в соответствии с таможенным законодательством РА и ЕАЭС»

На трех новых таможенных пунктах на армяно-азербайджанской границе будут действовать те же условия, что и на всех других таможенных пунктах, разницы не будет, сообщили Радио Азатутюн в Комитете государственных доходов (КГД), отметив, что новые таможенные пункты будут действовать в соответствии с таможенным законодательством РА ЕАЭС.

В частности, Радио Азатутюн поинтересовалось, если будут установлены три таможенных поста, будут ли действовать те же условия, что и с соседями Армении - Грузией и Ираном: паспортный и таможенный контроль, взимание таможенных пошлин и т.д.

18 августа на едином сайте публикации проектов правовых актов e-draft был вынесен на обсуждение проект создания трех автомобильных контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе, однако власть Армении до сих пор не пояснило, достигнуты ли с Азербайджаном окончательные договоренности по разблокированию транспортного сообщения.

В случае одобрения проекта правительством, КПП будут установлены от общины Сотк Гегаркуникской области до государственной границы РА, на автомобильной дороге М11, как отмечается в проекте, с азербайджанской стороны в сторону Кельбаджара, в общине Ерасх Араратской области - в сторону Садарака, примерно в 7,5 километрах к югу от общины Караундж Сюникской области на автомобильной дороге М2 – в сторону Губадлы.

Комитет государственных доходов, в свою очередь, ввел в обращение проекты по созданию в тех же местах новых таможенных пунктов и установлению зон таможенного контроля.

Несмотря на то, что с Азербайджаном мирный договор не подписан, не проведена демаркация границы и публично не объявлено о договоренности о разблокировании коммуникаций, 4 августа премьер-министр Армении предложил азербайджанцам пересекать границу Армении в нескольких пунктах и дал руководителям СНБ и КГД указание обеспечить выполнение подписанного с Россией и Азербайджаном заявления от 9 ноября 2020 года.