Акция протеста возле ТЦ «Петак»: Работники требуют разрешить торговлю

По словам торговцев, у них есть кредиты, и им нужно работать, чтобы вовремя выплачивать их.

На вопрос Радио Азатутюн, не боятся ли они, что могут возникнуть проблемы с безопасностью, учитывая произошедшее в ТЦ «Сурмалу», один из участников акции протеста ответил так: «Дирекция ярмарки создала условия безопасности, все опасные материалы убрали, сейчас все безопасно на 100 процентов. Было несколько легковоспламеняющихся вещей, их вывезли и выбросили. Мы бы сами не пошли в такое место, где не соблюдались бы правила безопасность и где пострадали бы люди».

Отвечая на вопрос торговцев, когда они смогут вернуться к работе, пресс-секретарь МЧС Айк Костанян специально написал на своей странице в Facebook: «На данный момент сотрудники Полиции, Следственного комитета и МЧС обсуждают, как найти выход для предпринимателей с тем, чтобы они смогли вернуться к нормальной работе. Объявление будет сделано после принятия решения».

Торговый центр «Петак» закрыт после взрыва, произошедшего в ТЦ «Сурмалу» 14 августа. В результате взрыва погибли 16 человек, 2 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

«Петак» расположен через дорогу от «Сурмалу». Власти пока официально не дали разъяснения по поводу того, почему в этом торговом центре через неделю после инцидента все еще запрещена торговля.