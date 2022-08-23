Пашинян: Правительство каждый день борется за независимость Армении

Об этом в своем обращении к народу по случаю32-й годовщины принятия Декларации независимости сегодня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Принятая Верховным советом 23 августа 1990 года эта декларация гласит о том, что Армянская Советская Социалистическая Республика начинает процесс становления независимого государства.

Начавшийся процесс де-юре завершился референдумом о независимости от 21 сентября 1991 года и признанием Республики Армения со стороны международного сообщества.

Де-факто этот процесс не завершен до сегодняшнего дня, и это не потому, что у нас нет независимости, а потому, что независимость подобна здоровью, о котором, даже если оно есть, нужно заботиться каждый день», - в частности, заявил Пашинян, согласно тексту обращения, опубликованному пресс-службой правительства.

«Правительство каждый день борется за независимость Республики Армения. Независимость для нас – это безопасность, но призванные обеспечивать эту безопасность международные структуры трещат на наших глазах, и одна из первых трещин, к сожалению, проявилась в Нагорном Карабахе.

Независимость – это нормализованные отношения с соседями. Хотя с некоторыми из наших соседей у нас прекрасные отношения, в отношениях с другими нет значительного прогресса, потому что они требуют от нас слишком большую цену, или думают, что мы требуем от них слишком большую цену.

Независимость для нас – это крепкие союзнические отношения, но союзники не всегда являются только вашими союзниками, но и союзниками тех, кто против вас.

Независимость – это встреча лицом к лицу, и ради своей независимости и государственности мы должны иметь волю встретиться лицом к лицу с самими собой, со своей историей и со своим мировоззрением. Независимость — это мышление, государствоцентричное мышление, и отсутствие его растрачивает суверенитет, безопасность, будущее.

Независимость – это свобода, и в нашем понимании, народ создал независимое государство, чтобы чувствовать себя в нем свободно и безопасно. Независимость – это образование, и пока каждый ребенок, живущий в самом отдаленном селе, не будет иметь такой же доступ к образованию, как и в центре столицы, мы должны с грустью смотреть в свое будущее.

Независимость – это правопорядок, верховенство закона и права; и именно уважение к закону, а не умение обходить его, должно быть признаком превосходства.

Независимость — это работа, такая работа, которая должна создавать и созидать, а не растрачивать и портить.

Независимость подобна библейской притче о десяти талантах, завет которой таков: кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь.

И поэтому, если мы будем иметь Независимость, то у нас будет Независимость.

Поздравляю всех с 23 августа».