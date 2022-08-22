«Новая пропагандистская провокация» - Гегам Манукян о распространенных в Ереване листовках

В оппозиционном блоке «Айастан» заявляют, что не имеют никакого отношения к распространенным в Ереване листовкам с логотипом блока в поддержку аннексии Россией ряда территорий постсоветского пространства.

Вчера многие прохожие заметили на улицах столицы листовки на армянском языке, содержащие слоганы: «Крым - это Россия», «Донецк – это Россия». «Луганск – это Россия», «Арцах (Нагорный Карабах – ред.) – пусть будет Россия» и так далее.

Депутат парламентской фракции «Айастан» Гегам Манукян назвал это новой пропагандистской провокацией.

«Организованность, печать, качество печати, использование символики блока «Айастан» -все это было очень хорошо организованной провокацией, провокацией против блока «Айастан», парламентской фракции «Айастан» и оппозиции», - сказал Манукян.

Сегодня мы уже не смогли найти на улицах Еревана ни одной из этих листовок. Манукян не захотел говорить о содержании листовок, заявив, что таким образом провокаторы добьются своей цели и втянут их в ложную повестку дня.

«Была написана глупость, я считаю, что есть попытки провокации в эти дни во внутриполитической жизни Армении в целом и в связи с позицией по отношению к Российской Федерации, российским миротворцам в этих геополитических событиях с целью вовлечь в ложные повестки, а также сделать оппозицию мишенью», - подчеркнул Гегам Манукян.

С начала российско-украинской войны официальный Ереван не выражал четкой позиции или поддержки одной из сторон, неоднократно подчеркивая, что выступает за решение проблем мирным дипломатическим путем. Оппозиция также избегала давать конкретные оценки войны, развязанной Россией против Украины.

Кто стоит за распространением листовок? Оппозиционеры не считают правильным публично высказываться о своих подозрениях. На данном этапе они своими силами собрали найденные листовки и ждут реакции правоохранительных органов.

«Никто из правоохранителей не поинтересовался, думаю, было бы логично, чтобы они уже заинтересовались, потому что речь идет о крупнейшей оппозиционной парламентской фракции, речь идет об организации подобной провокации в такой серьезной и напряженной атмосфере, в условиях, когда МИД России направил ноту. И Служба национальной безопасности, вместо того чтобы выполнять дурацкие поручения Никола, должна была обеспокоиться такой опасной провокацией», - заявил оппозиционный депутат.

В пресс-службе полиции Радио Азатутюн сообщили, что в связи с этим случаем сообщений не поступало, следовательно, какого-либо изучения по этой части пока нет.

Депутаты правящей фракции не захотели как-либо комментировать листовки, распространяемые на улицах Еревана, а также содержащийся в них слоган «Арцах - пусть будет Россией».