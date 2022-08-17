Посольство России направило в МИД Армении ноту. Ереван пока не отреагировал

Посольство России направило в МИД Армении ноту, в которой заявило, что возмущено «муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа с.г. на территории торгового центра «Сурмалу» трагедии».

Не указывая конкретных заявлений и их авторов, российская дипломатическая миссия в Ереване заявило, что рассматривает это как «прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений».

Российское посольство ожидает от властей Армении «шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии», и сообщает, что соответствующая нота направлена посольством в Министерство иностранных дел Армении.

МИД Армении на ноту российской стороны пока не отреагировал. В беседе с Радио Азатутюн пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сказал, что «если будет комментарий к заявлению посольства России, он будет опубликован и журналисты с ним ознакомятся».

Хотя посольство не раскрыло скобок относительно того, какие армянские силы обвиняют российские структуры во взрыве в ереванском торговом центре «Сурмалу», тем не менее, подобные намеки со стороны армянских политических сил все же были. В частности, член совета «Национально-демократического полюса» Айк Мартиросян в одном из интервью заявил, что есть подозрения в том, что взрыв на самом деле был террористическим актом, а некоторые сторонники этой партии написали в Facebook, что «русские перед подписанием капитуляции взорвут половину Армении салютом».