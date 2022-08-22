Спасатели продолжают поиски пропавшего без вести Ваника Амирханяна

Заместитель директора Спасательной службы Ованнес Емишян хотя и скептически настроен, однако говорит, что спасатели продвигаются вперед, исключая все возможные места. Согласно профессиональному анализу, температура на месте доходила до 1000 градусов.

По словам Емишяна, пока обнаружен только пепел высотой более метра. «Местами, на тех этажах было от метра до полутора метров пепла. В этом пепле мы искали останки, а не целое тело. И не смогли найти их в той части, где они должны были быть», - сказал он.

Большая часть территории уже исследована. Когда именно закончатся поисковые работы, точно не говорится, не исключается, что, может быть, завтра.

Один из двух граждан, считавшихся пропавшими без вести после взрыва в торговом центре «Сурмалу», идентифицирован. Речь идет о 16-м погибшем - Гагике Карленовиче Карапетяне.

Произошедший 14 августа трагический взрыв унес жизни 16 человек, все они уже идентифицированы. Один человек до сих пор считается пропавшим без вести.

На территории «Сурмалу» сегодня с применением техники продолжаются также работы по отделению обломков, свисающих с полуразрушенного в результате взрыва здания.

«На данный момент опасности обрушения нет», - заверил Емишян.

Спустя восемь дней после взрыва в «Сурмалу» по делу до сих пор нет обвиняемых. Правоохранители еще не установили круг подозреваемых, а также не допросили собственников торгового центра. В Следственном комитете Радио Азатутюн сообщили, что следственные мероприятия на территории торгового центра продолжаются. Когда они завершатся и уверены ли правоохранители, что за это время виновные не покинут страну, в правоохранительных органах не сообщают.

Параллельно с работой спасателей сегодня на акцию протеста вышли сотрудники торгового центра «Петак», расположенного неподалеку от «Сурмалу», на противоположной стороне улицы. После взрыва этот торговый центр также закрыли. Возмущенные торговцы и продавцы сегодня требовали снять ограничения.

Один из индивидуальных предпринимателей, Саргис Казарян, обеспокоен: из-за закрытия торгового центра хозяйствующие субъекты несут финансовые потери. «Мы все очень сожалеем и скорбим. Но поймите, люди же должны как-то жить... Здесь у всех кредиты», - сказал он.

На вопрос Радио Азатутюн, нет ли у них опасений, что «Петак» закрыт из соображений безопасности, торговцы ответили, что руководство ярмарки обеспечило условия безопасности. «Я вам говорю, это сто процентов. Мы все посмотрели. Мы бы сами не пошли в такое место, где не соблюдались бы правила безопасность и где пострадали бы люди», - сказал один из торговцев.

Однако руководство торгового центра «Петак» не захотело общаться с журналистами и пояснить, есть ли на территории торгового центра взрывоопасные материалы, которые, по предварительной версии, стали причиной взрыва в «Сурмалу».

На этот вопрос Радио Азатутюн один из сотрудников ТЦ «Петак» Армен Есаян возразил: «Кто за прошедшую неделю видел сотрудников правоохранительных органов внутри «Петака»? Что они сделали за неделю? Ничего они не сделали, никто не заходил».

В МЧС сообщают, что ищут способы вернуть хозяйствующих субъектов к нормальной работе. В Следственном комитете Радио Азатутюн сообщили, что торговый центр будет открыт после завершения на территории следственных действий. Вопрос о том, когда именно это произойдет, остался без ответа.