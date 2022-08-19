Инциденты на российских военных объектах и эвакуация гражданских

Cразу несколько сообщений о взрывах на российских военных объектах поступают со вечера четверга. Известно об инцидентах в районе аэропорта Бельбек около Севастополя в аннексированном Крыму, в оккупированной Россией Новой Каховке, а также на складе боеприпасов в селе Тимоново Белгородской области.