Жители Ерасха неспокойны, причина - возможная установка пограничного пункта

Если решение о создании трех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на армяно-азербайджанской границе будет принято, один из трех КПП, согласно проекту Службы национальной безопасности (СНБ), будет установлен в приграничном с Нахичеваном селе Ерасх, в непосредственной близости от линии соприкосновения.

Эта новость распространилась в селе со вчерашнего дня, жители села неспокойны.

«Как мы будем водить детей в школу и обратно? Так нельзя, этот Никол создает нам массу проблем, никто не согласится. Николу очень нужно? Не нужно, он живет в безопасности», - в беседе с Радио Азатутюн сказала жительница Ерасха Ануш Мартиросян.

Хотя Минобороны Армении не распространяло никаких заявлений, но в Ерасхе утверждают, что вчера на границе вновь звучали выстрелы, которые также были слышны в селе.

«Азербайджанцам нельзя доверять. Сколько договоров азербайджанцы подписали о том, что должен быть мир? Был мир? Нет. Вчера снова стреляли... это село беззащитно», - отметила Ануш Мартиросян.



Рафаэл Айвазян показывает автодорогу, соединявшую в советское время Армению с Нахичеваном, она проходила прямо через село. «Я знаю, что эта дорога была во времена Советского Союза. Сейчас там большая насыпь. По крайней мере, на тех участках, которые видны с улицы, КПП не строится, в администрации села заверили, что строительство пока не ведется», - сказал он.

Жители села не знают, когда начнется строительство, но уже рассказывают подробности движения транспорта через КПП: азербайджанцы смогут беспрепятственно въезжать и выезжать, а российские миротворцы будут обеспечивать их безопасность. От кого они это услышали, жители не уточнили.

«Вот что я слышал о проезде грузов. Азербайджанцы смогут спокойно ездить, а русские будут их сопровождать», - сказал Айвазян.

На вопрос, как он относится к возможному открытию КПП, Айвазян ответил: «Очень плохо, потому что здесь наши родители, наши дети будут мишенью азербайджанцев. Я думаю, что его не следует открывать».

75-летняя Сусанна Микаелян стоит перед непростой дилеммой: у нее есть хорошие вспоминания о проживавших по соседству азербайджанских женщинах накануне Первой карабахской войны, но в 1992 году ее муж погиб, защищая Ерасх от огня тех же азербайджанцев.

«Мой 42-летний муж погиб, завтра как раз его годовщина, 30 лет. Я против, я бы не хотела, чтобы КПП открылся. Страх закрался в наши сердца, мы очень сильно испугались», - в беседе с Радио Азатутюн сказала Сусанна Микаелян

Уже второй день на едином сайте публикации проектов правовых актов e-draft.am обсуждается проект создания трех армяно-азербайджанских автомобильных пропускных пунктов, но власти Армении до сих пор не уточнили, достигли ли они окончательных договоренностей по разблокированию транспортного сообщения с Азербайджаном.

В случае одобрения проекта правительством КПП будут расположены от общины Сотк Гегаркуникской области до государственной границы РА, на автомобильной дороге М11, как отмечается в проекте, с азербайджанской стороны в сторону Кельбаджара, в общине Ерасх Араратской области - в сторону Садарака и примерно в 7,5 километрах к югу от общины Караундж Сюникской области на автомобильной дороге М2 – в сторону Губадлы.

Комитет государственных доходов (КГД), в свою очередь, ввел в обращение проекты по созданию новых таможенных пунктов и установлению зон таможенного контроля в тех же местах.

Радио Азатутюн направило в КГД запрос, поинтересовавшись, в случае установки КПП на армяно-азербайджанской границе будут ли действовать те же условия, что и с соседями Армении Грузией и Ираном: паспортный и таможенный досмотр, взимание таможенных пошлин и т.д. Ответа пока нет.

Несмотря на то, что с Азербайджаном мирный договор не подписан, не проведена демаркация границы и публично не объявлено о договоренности о разблокировании коммуникаций, 4 августа премьер-министр Армении предложил азербайджанцам пересекать границу Армении в нескольких пунктах и дал руководителям СНБ и КГД указание обеспечить выполнение подписанного с Россией и Азербайджаном заявления от 9 ноября 2020 года.

В случае регионального разблокирования в соответствии с этим заявлением Армения должна гарантировать безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением будут осуществлять органы Пограничной службы ФСБ России.

«Азербайджан уже сегодня может пересечь границу Армении в нескольких пунктах и осуществить проезд в Нахичеван. Если говорить буквально, отмечается, что мы должны обеспечить связь западных районов Азербайджана с Нахичеваном. Самый западный регион Азербайджана – это Газахский район, мы готовы: в установленном законодательством Республики Армения порядке пусть идут, пересекают, едут в Нахичеван, и мы гарантируем безопасность этого движения. И не только по участку Газаха, участку Газах-Иджеван. Можем обеспечить движение по участку Газах-Берд, участку Вардениса, участку Сисиана, участку Ерасха. Мы можем обеспечить по участку Гориса, где давно уже действует пункт таможенной службы. За это время Азербайджан ни разу этим не воспользовался и даже не попытался воспользоваться. Нет такого случая, чтобы они пришли и сказали, что хотят пересечь, установить эту связь, а мы бы препятствовали. Такого случая просто не существует», - сказал две недели назад Пашинян.

Хотя премьер-министр указал несколько направлений, по которым азербайджанцы могут пересекать границу Армении, контрольно-пропускные пункты предусмотрены только в Сотке, Ерасхе и Караундже близ Гориса. Почему? Захотели ли так азербайджанцы, как им предложил премьер-министр Армении?

«Пусть азербайджанцы говорят, в какой части они хотят пересечь границу, в установленном законодательством Республики Армения порядке проходят паспортный контроль, таможенный контроль и, конечно же, обеспечение безопасности… мы обеспечим безопасность движения, где также при поддержке наших российских партнеров мы можем, готовы и обеспечим все это. Мы не сомневаемся в этом», - сказал премьер.

Пока никто из официальных лиц Армении не сообщил подробностей об этом уже второй день находящемся в обращении проекте, по которому впервые со времен обретения независимости и войн между Арменией и Азербайджаном могут быть установлены контрольно-пропускные пункты для передвижения как людей, так и машин.