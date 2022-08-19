«Мост дружбы» олицетворяет собой успех сотрудничества и дружбы Армении и Грузии – Ираклий Гарибашвили

«Мы построили между нашими странами новый мост дружбы», - заявил на церемонии открытия армяно-грузинского «Моста дружбы» через реку Дебед премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, добавив, что «этот мост усиливает нас, наши страны, весь регион».

В своей речи Ираклий Гарибашвили отметил, что «Мост дружбы» «олицетворяет собой успех нашего сотрудничества и нашей дружбы».

«160-метровый четырехполосный мост современных стандартов и параметров, совместно построенный на территории двух государств, является уникальным проектом в регионе. В результате его ввода в эксплуатацию в два раза возрастет пропускная способность на границе, повысится качество безопасности дорожного движения, как для граждан и гостей двух стран, так и для транзитных транспортных средств. Это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических отношений», – подчеркнул премьер-министр Грузии.

Гарибашвили добавил, что мост также приобретет стратегическое значение как важная часть международного маршрута Восток-Запад.

А премьер-министр Армении Никол Пашинян в своей речи выразил убежденность, что сегодня созданы все необходимые предпосылки «развивать и углублять отношения с братской Грузией».

«Несомненно, многовековые связи наших двух дружественных стран, основанные на общих ценностях и историческом наследии, нуждаются в такой современной и важной инфраструктуре, отвечающей требованиям времени, которая создает прочную основу для нашего будущего широкого сотрудничества. Я более чем убежден, что сегодня созданы все необходимые предпосылки, в соответствии с важными приоритетами внешней политики Республики Армения, развивать и углублять отношения с братской Грузией», - сказал премьер-министр Армении.

Касаясь армяно-грузинских торгово-экономических отношений, Никол Пашинян подчеркнул, что зафиксирован выдающийся рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, «торговый оборот вырос на 97%».

«Армяно-грузинские торгово-экономические отношения имеют самый большой потенциал. Имеются серьезные возможности для углубления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, информационно-коммуникационной, транспортной, энергетической, туристической и в других сферах, – заявил Пашинян, подчеркнув: - Очевидно, что ключевое значение для развития торгово-экономических отношений имеют пути сообщения, которые дают возможность интегрироваться в мировое хозяйство и обеспечивают жизненно важные связи на национальном, региональном и международном уровнях».

«Приоритетность нашего двустороннего сотрудничества в транспортной сфере и сотрудничество в ряде международных транспортных структур позволят нам предпринять реальные шаги не только в международном транспортном коридоре Персидский залив-Черное море, но и в других инициативах, обеспечивающих узловую связь в транспортном секторе. Надеюсь, что привлечение и других заинтересованных сторон, уже проявивших интерес, будет способствовать региональному перспективному сотрудничеству», - также добавил премьер-министр Армении.

Пашинян с удовлетворением отметил, что регулярные пассажирские перевозки между Арменией и Грузией осуществляются как наземным, так и воздушным транспортом, также подчеркнув важность сотрудничества в области железнодорожного транспорта и расширения мультимодальных, в частности, паромных перевозок.

«Грузия, как транзитная страна, играет большую роль для Армении с точки зрения надежного и безопасного снабжения энергоресурсами, связи и телекоммуникаций. Имеется большой опыт эффективного сотрудничества в сфере энергетики. Как было сказано, ежедневную и последовательную работу в направлении обеспечения кибербезопасности должны вести все соответствующие ведомства и структуры», - сказал он.

На церемонии также присутствовали члены правительств обеих стран, в частности, с армянской стороны: вице-премьер Амбарцум Матевосян, министр обороны Сурен Папикян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, министр финансов Тигран Хачатрян и другие.

Проект реконструкции моста через пограничный пункт «Баграташен» реализуется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Кредитное соглашение по проекту модернизации северной границы было подписано 23 ноября 2012 год. 24 декабря 2014 года между правительствами Армении и Грузии было подписано межправительственное соглашение, по которому была создана межправительственная комиссия для совместной реализации проекта. Сроки реализации проекта дважды переносились. Сперва начало работ отложили по техническим причинам, а позже им помешала пандемия коронавируса и военное положение в Армении. Строительство началось в 2021 году.

На строительство моста ЕБРР выделил кредит в размере 7,4 млн евро. Половину займа обязуется выплатить Ереван, а половину – Тбилиси.

Существующий мост, построенный возле пограничного пункта в 1960-х годах, по обоюдному решению сторон будет использоваться в качестве альтернативной дороги, в том числе для обеспечения бесперебойного движения в случае пробок.