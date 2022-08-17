Полуразрушенное здание «Сурмалу» «будет полностью демонтировано»

Здание ереванского торгового центра «Сурмалу», где произошел основной пожар и взрыв, будет полностью демонтировано, заявил сегодня на брифинге с журналистами заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Артюш Григорян.

Он подчеркнул, что это будет сделано после проведения поисково-спасательных работ, когда будет найден последний пропавший без вести человек.

По словам замминистра, сейчас обсуждается вопрос о входе в здание для проведения поисковых работ. По словам Григоряна, в данный момент специалисты работают над оценкой опасности обрушения.

«У нас есть примерные сигналы о том, где проводить поисковые работы - в задней и боковой части здания, где сейчас видна полностью обрушенная секция и где на первом этаже произошел пожар и взрыв. Мы должны в основном искать на той территории, то есть, снаружи здания, возле входа и на первом этаже. Теперь мы попробуем войти на первый этаж здания. Сейчас сложно сказать, какую технику мы будем использовать и сколько это продлится», - сказал замминистра.

Ранее Григорян сообщил, что там довольно сложно работать, потому что здание может обрушиться в любой момент.

Замглавы МЧС сегодня также сказал, что в целом очищено около 70 процентов территории.

Поисковые работы продолжались всю минувшую ночь, двое граждан до сих пор считаются пропавшими без вести. Ранее сегодня замминистра сообщил Радио Азатутюн, что среди погибших есть неустановленное лицо, и есть предположение, что это один из пропавших без вести граждан.

«У нас есть двое пропавших без вести, но один из 16 погибших граждан еще не идентифицирован, мы предполагаем, что 16-й погибший, который еще не идентифицирован, является одним из двух пропавших без вести, если это так, то у нас будет один пропавший без вести гражданин», - сказал Григорян.

В результате взрыва, произошедшего 14 августа в ереванском торговом центре «Сурмалу», по меньшей мере погибли 16 человек, пропали без вести двое: Гагик Карапетян и Ваник Амирханян. 7 из 62 пострадавших до сих пор находятся на лечении в больницах. Пока в связи с инцидентом никому обвинение не предъявлено, нет и подозреваемых. Следственный комитет сообщает, что уже допрошено более двух десятков человек. Владелец торгового центра пока не допрошен. Генеральная прокуратура начала расследование по двум статьям Уголовного кодекса: нарушение пожарной безопасности и нарушение правил или требований хранения легковоспламеняющихся или горючих материалов.