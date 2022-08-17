Поисковые работы в «Сурмалу» продолжались всю ночь, два человека все еще числятся пропавшими без вести

Поисковые работы на территории ереванского торгового центра «Сурмалу», где три дня назад прогремел мощный взрыв, а затем вспыхнул пожар, продолжались всю минувшую ночь, двое граждан до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщил Радио Азатутюн заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Артюш Григорян.

Замминистра отметил, что среди погибших есть неустановленное лицо, и есть предположения, что это один из пропавших без вести граждан.

«У нас есть двое пропавших без вести, но один из 16 погибших граждан еще не идентифицирован, мы предполагаем, что 16-й погибший, который еще не идентифицирован, является одним из двух пропавших без вести, если это так, то у нас будет один пропавший без вести гражданин», - сказал Григорян.

Замминистра сказал, что у них есть примерное представление о том, где мог находиться один из пропавших без вести во время взрыва и пожара, указав на участок в непосредственной близости от почти полностью сгоревшего, но еще стоящего трехэтажного здания.

«Там достаточно сложно проводить работы, потому что здание может рухнуть в любой момент. Сегодня группа кинологов проведет работы, чтобы мы могли принять решение о том, как будем его сносить и проводить поисковые работы, - сказал Григорян, продолжив: - Самая главная задача - найти последнего пропавшего человека, мы не можем задействовать технику, так как есть непосредственная опасность для жизни наших спасателей, здание может рухнуть из-за любых излишних действий, но это не значит, что мы не будем предпринимать действий, сейчас мы обсуждаем разные сценарии того, как мы их будем их осуществлять, в течение ближайших часов мы примем решение о проведении работ».

В результате взрыва, произошедшего 14 августа в ереванском торговом центре «Сурмалу», по меньшей мере погибли 16 человек, пропали без вести двое: Гагик Карапетян и Ваник Амирханян. 7 из 62 пострадавших до сих пор находятся на лечении в больницах. Пока в связи с инцидентом никому обвинение не предъявлено, нет и подозреваемых. Следственный комитет сообщает, что уже допрошено более двух десятков человек. Владелец торгового центра пока не допрошен. Генеральная прокуратура начала расследование по двум статьям Уголовного кодекса: нарушение пожарной безопасности и нарушение правил или требований хранения легковоспламеняющихся или горючих материалов.