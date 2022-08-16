Опасности взрыва нет, но могут быть очаги легкого задымления - замминистра

Число погибших в результате произошедшего два дня назад взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» достигло 16 человек, личности 14 из них установлены.

В списке, опубликованном МЧС, также есть малолетний ребенок и его беременная мать. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Давид Амбарян сообщил, что спасатели продолжают поиски под завалами 6 пропавших без вести, один из которых - гражданин Ирана.

В МЧС сообщают, что сохраняется опасность обрушения здания торгового центра «Сурмалу».

«Наша сверхзадача сейчас – разбор завалов, после чего уже мы перейдем к зданию. Сейчас, кроме охлаждения и дистанционного видеонаблюдения, никаких действий со зданием не проводится, но уже надо подумать о плане, понять вместе с другими ведомствами (потому что должны участвовать также другие вовлеченные ведомства), как мы будем действовать совместными усилиями, чтобы также понять, что делать с сохранившейся части этого здания. Пока все пропавшие без вести не будут найдены, вопрос о сносе здания подниматься не будет, и наша сверхзадача - найти всех», - отметил замминистра.

Хотя о причинах взрыва пока не говорится, однако официально сообщалось, что в здании находилось большое количество взрывоопасных материалов - пиротехники. На вопрос Радио Азатутюн, есть ли все еще риски нового взрыва, замминистра ответил, что в сохранившейся части здания могут быть очаги легкого задымления, но опасности взрыва нет.

«В той части здания, которая еще стоит, периодически, можно сказать, постоянно велись и будут проводиться работы по охлаждению. Опасности взрыва нет, но возможно наличие небольших очагов легкого задымления, поэтому в здании проводятся только работы по охлаждению. Сейчас мы уже с помощью видеонаблюдения пытаемся выяснить, что находится внутри здания, что можно увидеть. Войти внутрь здания невозможно, это опасно для спасателей. Но мы продолжим посредством видеонаблюдения выяснять, остались ли там подобные материалы», - подчеркнул Давид Амбарян.

Министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян сегодня на брифинге с журналистами сообщил, что они встретились с одним из собственников торгового центра «Сурмалу». Подробностей встречи Памбухчян не сообщил, но вместо этого сказал, что у Комитета кадастра запрошены планы для проведения более детального осмотра подвальных этажей.