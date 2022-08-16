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Армения

Министр: Ребенок и беременная женщина среди жертв взрыва в ереванском торговом центре

Граждане помогают спасателям в разборе завалов на месте взрыва ТЦ «Сурмалу» в Ереване. 14 августа 2022 г.

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении во вторник утром написал у себя на странице в Facebook, что среди жертв взрыва и последующего пожара в ереванском торговом центр «Сурмалу» есть также ребенок и беременная женщина.

Во вторник утром из МЧС Армении сообщили, что общее число жертв достигло 16 человек.

В ведомстве отметили, что пропавшими без вести считаются 18 человек, в том числе один гражданин Ирана и одна гражданка России.

По последним данным, 61 человек получили ранения в результате взрыва в ереванском торговом центре, специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов.

По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с последующим пожаром произошли на складе пиротехники.

Работы по поиску пропавших и тушению очагов возгорания продолжаются.

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