Спустя сутки после взрыва в ТЦ «Сурмалу»: граждане продолжают поиск своих пропавших без вести родственников

По меньшей мере 7 граждан погибли в результате взрыва, произошедшего вчера в ереванском торговом центре «Сурмалу».

По последним данным, пропавшими без вести считается 21 человек, в том числе 5 граждан Ирана и одна гражданка России.

Родственники пропавших без вести граждан со вчерашнего дня продолжают приходить на территорию торгового центра, надеясь, что их сына, мужа, брата, жену, сестру удастся найти живыми.

Среди пропавших без вести есть и беременная женщина, ее родственники рассказали, что один из сотрудников торгового центра позвонил из-под завалов и сообщил, что находится в подвале с беременной женщиной и 5-летним ребенком.

Сколько часов прошло с того звонка, молодой человек не помнит. «Призыв о помощи слышался около столба, он владелец магазина, его сотрудник сказал: я с беременной женщиной и ребенком на подвальном этаже. Это все. И больше связи с ними не было. Теперь я не знаю, где этот парень, что и как», - сказал родственник.

Родственники пропавшей без вести беременной женщины жалуются, что их родных до сих пор не нашли. «Прошу, организуйте нормально, прибыл один кран, после 5 часов прибыла одна единица техники», - сказали они.

По словам родственников, беременной женщине 28 лет, с ней были 30-летняя сестра и пятилетний сын. Брат сказал, что сестры пришли в торговый центр за покупками.

«Они пришли купить вещи для малыша, который должен родиться», - сказал он.

Поисково-спасательные работы проводятся осторожно, тяжелая техника применяется только тогда, когда спасатели убеждаются, что под завалами нет людей, сказал министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян.

«Мы стараемся по возможности разгребать завалы руками, чтобы не навредить. Есть вероятность, что там есть граждане, поэтому мы стараемся по возможности работать вручную. Как только мы на 100 процентов убеждаемся, что там не может быть человека, только тогда используем тяжелую технику», - отметил он.

По словам министра, пока неизвестно, что стало причиной пожара, а затем и взрыва. Армен Памбухчян сказал, что это должны выяснить правоохранительные органы.

В Министерстве здравоохранения сообщают, что 12 пострадавших от взрыва в торговом центре «Сурмалу» продолжают лечиться в разных медцентрах.

Согласно сообщению, специалисты оценивают их состояние как удовлетворительное. Остальные госпитализированные пациенты были выписаны с положительной динамикой состояния, сообщает Минздрав, добавляя, что общее число госпитализированных – 62 человека.

Среди пострадавших есть и несовершеннолетние, а также беременная женщина. Последние проходят лечение в медицинском центре «Шенгавит», их жизни вне опасности, сообщили Радио Азатутюн в пресс-службе медучреждения.