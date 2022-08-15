В этом году МЧС в среднем раз в неделю искало следы бомбы: все сигналы были ложными

Последний сигнал поступил вчера, после взрыва в торговом центре «Сурмалу». Как и в ряде предыдущих случаев, на этот раз мишенью стали стратегические объекты, в том числе станции метрополитена.

По словам начальника оперативной смены Национального центра кризисного управления Арутюна Чебеяна, сигналы, поступающие по электронной почте, часто относятся к важным транспортным узлам. Например, в этом году поступило 11 сообщений об установке взрывного устройства в аэропорту «Звартноц», три – в ереванском метрополитене. Хотя все сигналы оказались ложными, однако, по словам подполковника, они, в соответствии с установленным порядком, обязаны принять меры.

«Задействуются человеческие и материальные ресурсы, таков порядок, есть сигнал – в соответствии с порядком предусмотрено соответствующее реагирование», - отметил Чебеян.

Генеральная прокуратура сегодня сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с распространением ложной информации о терроризме, которое будет передано в Службу национальной безопасности. Пока официально не сообщается, какие результаты дало расследование других случаев, зафиксированных с начала года, есть ли подозреваемые или обвиняемые. Зато известно, что число ложных сигналов о бомбах увеличилось в четыре раза по сравнению с прошлым годом. В прошлом году было зарегистрировано семь таких случаев, этот год еще не завершился, а число случаев уже превысило 30.

Сегодня утром СНБ призвала СМИ и граждан воздерживаться от публикации в интернете непроверенной информации и комментариев об угрозе терактов в Армении, использовать исключительно официальные новости во избежание ненужной паники среди населения.

Соучредитель компании CyberHub, занимающейся вопросами кибербезопасности, Самвел Мартиросян отмечает, что сигналы о взрывчатке по электронной почте часто приходят во время напряженных, кризисных ситуаций в Армении.

«Есть попытка повлиять на общественно-политическую ситуацию в Армении в целом, случай со взрывом в «Сурмалу» наглядно показывает, что кто-то пытался продолжить хаос и усилить панику, кроме того, фактически, огромное число сотрудников МЧС были направлены на бессмысленный поиск несуществующей бомбы, хотя, наверное, их присутствие в «Сурмалу» было бы важнее», - сказал Мартиросян.