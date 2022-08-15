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Армения

В этом году МЧС в среднем раз в неделю искало следы бомбы: все сигналы были ложными

За неполные восемь месяцев этого года поступил 31 ложный сигнал о бомбе. Фактически, МЧС в среднем раз в неделю искало в Ереване следы теракта или бомбы.

Последний сигнал поступил вчера, после взрыва в торговом центре «Сурмалу». Как и в ряде предыдущих случаев, на этот раз мишенью стали стратегические объекты, в том числе станции метрополитена.

Начальник оперативной смены Национального центра кризисного управления Арутюн Чебеян
Начальник оперативной смены Национального центра кризисного управления Арутюн Чебеян

По словам начальника оперативной смены Национального центра кризисного управления Арутюна Чебеяна, сигналы, поступающие по электронной почте, часто относятся к важным транспортным узлам. Например, в этом году поступило 11 сообщений об установке взрывного устройства в аэропорту «Звартноц», три – в ереванском метрополитене. Хотя все сигналы оказались ложными, однако, по словам подполковника, они, в соответствии с установленным порядком, обязаны принять меры.

«Задействуются человеческие и материальные ресурсы, таков порядок, есть сигнал – в соответствии с порядком предусмотрено соответствующее реагирование», - отметил Чебеян.

Генеральная прокуратура сегодня сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с распространением ложной информации о терроризме, которое будет передано в Службу национальной безопасности. Пока официально не сообщается, какие результаты дало расследование других случаев, зафиксированных с начала года, есть ли подозреваемые или обвиняемые. Зато известно, что число ложных сигналов о бомбах увеличилось в четыре раза по сравнению с прошлым годом. В прошлом году было зарегистрировано семь таких случаев, этот год еще не завершился, а число случаев уже превысило 30.

Сегодня утром СНБ призвала СМИ и граждан воздерживаться от публикации в интернете непроверенной информации и комментариев об угрозе терактов в Армении, использовать исключительно официальные новости во избежание ненужной паники среди населения.

Соучредитель компании CyberHub, занимающейся вопросами кибербезопасности, Самвел Мартиросян отмечает, что сигналы о взрывчатке по электронной почте часто приходят во время напряженных, кризисных ситуаций в Армении.

«Есть попытка повлиять на общественно-политическую ситуацию в Армении в целом, случай со взрывом в «Сурмалу» наглядно показывает, что кто-то пытался продолжить хаос и усилить панику, кроме того, фактически, огромное число сотрудников МЧС были направлены на бессмысленный поиск несуществующей бомбы, хотя, наверное, их присутствие в «Сурмалу» было бы важнее», - сказал Мартиросян.

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