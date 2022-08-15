Опасности взрыва больше нет, есть вероятность возгорания оставшихся материалов - замминистра

Опасности взрыва на территории торгового центра «Сурмалу» больше нет, есть вероятность локального возгорания оставшихся материалов, заявил сегодня на брифинге с журналистами заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Давид Амбарян, отметив, что работы будут продолжаться до полного устранения последствий и локализации.

Замминистра затруднился сказать, как долго продлятся работы по тушению пожара. «В случае работы с подобными материалами таких четких расчетов нет, на данный момент затрудняюсь сказать, как долго продлятся эти работы», - отметил он.

А оценку материальных потерь даст профессиональная группа, сказал Амбарян, подчеркнув, что «даже невооруженным глазом видно, что материальные потери очень большие».

На вопрос, что стало причиной взрыва, замминистра ответил, что информацию даст только следственная группа. Амбарян отметил, что сейчас говорить о причинах «преждевременно».

«Можем только повторить, что мы имеем дело с легковоспламеняющимися материалами, которые хранились на складах, фактически, пожар произошел на складах», - сказал замминистра.

В ответ на уточняющий вопрос, о скольких тоннах легковоспламеняющихся материалов идет речь, Амбарян вновь подчеркнул, что на эти вопросы ответит следствие.

«Специалисты работают неправильно»

Родственник пропавших без вести в беседе с журналистами пожаловался на работу министерства, подчеркнув, что «специалисты работают неправильно», «не предоставляют вовремя технику» для извлечения его близких из-под завалов.

«Ребенок моего брата и его беременная жена здесь, они внизу, с 7 утра мы руками таскаем камни, просим технику, уже скоро 11 часов. Подчеркиваем, в каком магазине они были, вручную убираем камни, надо убрать панель, нужен кран», - сказал Араик Мкртумян, отметив, что является родственником без вести пропавших Мариам Хачатрян и Сирарпи Хачатрян, они не сотрудники рынка, а покупатели.

«Если бы вовремя привезли технику, а не в 11 часов, возможно, проблема была бы решена», - сказал Мкртумян.

Между тем, замглавы МЧС призвал оставить работу специализированным структурам.

Министр возразил: «Недостатка в ресурсах нет».

Министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян в ответ на недовольство гражданина заявил, что у них нет недостатка в ресурсах, как технических, так и человеческих.

По его словам, количество техники утром было увеличено и будет еще увеличено.

«Мы не можем действовать быстро, учитывая, что у нас под завалами находятся люди. У нас большие надежды на то, что под завалами остаются живые люди, и мы не хотим навредить им, а также не хотим повредить тела уже погибших», - сказал министр.

В минувшее воскресенье на оптовом рынке «Сурмалу», расположенном недалеко от центра Еревана, произошел взрыв. Он спровоцировал обрушения и сильный пожар. По последним данным, погибли 6 человек, 61 пострадал, пропавшими без вести на территории торгового центра могут считаться 18 граждан, в том числе гражданин Ирана. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.