«Не будем себя обманывать» - глава общины Аганус не верит, что община выйдет из-под контроля Азербайджана

Глава общины Аганус слышал, но не верит в то, что их община выйдет из-под контроля Азербайджана и ее жители смогут вернуться.

«Не будем себя обманывать, - сказал Артак Абраамян, отметив: - Я не верю в это, нечему тут верить. Два года назад мы говорили: Агавно наше и останется нам».



Именно в эти дни передачи села Агавно Азербайджану министр территориального управления Нагорного Карабаха призвал жителей не сжигать и не повреждать дома перед отъездом. Он заявил, что община Аганус Кашатагского (Лачинского) района теперь находится на территории нового коридора, она выйдет из-под контроля Азербайджана, но они не могут поселить там людей, потому что там сейчас одни руины.

«Эти населенные пункты оказываются вне контроля Азербайджана, на территории коридора, но там весь жилой фонд уничтожен», - отметил министр Айк Ханумян.

Новая дорога, заменяющая Лачинский коридор, азербайджанская часть которой уже построена, проходит через административную территорию Агануса.

Аганус - одно из 121 сел Арцаха, ставших азербайджанскими. Аганус был укрупненной общиной с селами Аганус, Апаран, Мехвадзор. До 90-х годов это были населенные азербайджанцами Югунус, Мегдара и Патари-параси.



В Аганусе во время 44-дневной войны боев не было. Глава общины отметил, что последним уехал оттуда.

«1 декабря по приказу российского командования мы покинули населенный пункт», - сказал Артак Абраамян.

До войны в этих нескольких селах Агануса проживало всего 13 семей - 102 человека. На вопрос, почему так мало, глава общины ответил, что процесс заселения, начавшееся в 1995 году, был неправильным, то есть, не было никакого процесса, в села не вкладывали инвестиции, около 350 семей приехали в Аганус и вскоре его покинули.

«Не было домов, чтобы жить, в селе, оставленном Азербайджаном, сегодня мы говорим - «освобожденном», мы жили в сожженных домах, так можно сказать. Как человек может жить в сгоревшем доме», - сказал глава общины.



Ни государство, ни благотворители не предпринимали ничего южнее Лачина: за 25 лет здесь построили только здание школы, где училось 9 детей, и дом для одной многодетной семьи, а больше ничего. Глава общины Аганус утверждает, что, покидая во время войны село, жители оставили все в целости и сохранности, ничего не разрушили, не сожгли, это все дело рук других людей.

«Скажу прямо, это армянское мародерство, в Аганусе не было сожжено ни одного дома, я отвечаю за каждое свое слово. Во время войны мы спускались с постов и увидели, что наши дома разрушены, двери открыты, наше имущество разграблено», - сказал он.



Может ли начаться новое заселение в селах, оказавшихся на территории коридора? Глава общины Абрамян по-прежнему в это не верит. «Как вы себе представляете? Азербайджан отдаст свой населенный пункт нам? Я не верю. Сегодня Азербайджан работает над тем, чтобы в Бердзоре не осталось армян, как он позволит армянам прийти и жить в Аганусе или Мехвадзоре?» - сказал он.

Сегодня из 13 семей общины в Нагорном Карабахе остались только две. 66-летняя Србуи Семерджян нашла кров в селе Арбат Араратской области Армении. Вчера жители Агануса созванивались друг с другом, обсуждали вопрос возвращения и решили, что это опасно, дома там расположены за километры друг от друга.

«Нет, мы не поедем, никто не поедет, это исключено, это невозможно, дома там слишком далеко друг от друга расположены», - сказала Семерджян.

На вопрос, если так получится, что возвращение станет возможно, вернется ли он, глава села улыбнулся и в шутку ответил: «Будем работать над поиском новых жителей. 30 лет нас обманывали, постараемся и мы обмануть еще кого-нибудь».

Артак Абраамян сейчас живет в Ереване, но остается главой Агануса, ставшего азербайджанским, с месячной зарплатой в 150 тысяч драмов.