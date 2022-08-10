«Отказ от Армии обороны равносилен предательству» - председатель комиссии по обороне НС Карабаха

Баку периодически требует вывода армянских вооруженных сил из Карабаха, последний раз – вчера из уст своего министра иностранных дел, явно имея в виду Армию обороны Карабаха.

«Отказ от Армии обороны равносилен предательству, отказ от Армии обороны может принести народу Арцаха новый 1915 год, а также дальнейшие события во всей Армении, так как Азербайджан этим не ограничится», - сказал Айрапетян.

На последнем заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян сначала заявил, что военнослужащих Армении в Нагорном Карабахе нет, а также высказал свое мнение относительно требований Баку о выводе Армии обороны Карабаха.

«Если миротворческая группировка России и Азербайджан гарантируют неприкосновенность линии соприкосновения, то у Армии обороны не будет необходимости нести боевое дежурство. Такая необходимость возникла после того, как Азербайджан отказался подписать мандат миротворцев и постоянно нарушает все положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в том числе о прекращении всех военных действий, что составляет суть вышеупомянутого документа», - сказал Пашинян.

По словам Сейрана Айрапетяна, если они это гарантируют, то будет очень хорошо, но он уверен в обратном. «При той численности [миротворческой] группировки, которая есть, нести боевое дежурство вдоль соответствующей границы не представляется возможным, а если у кого-то есть иллюзии о том, что Азербайджан изменился и идет к миру, то скажу, что это не так, мы считаем, что мы сами тоже должны организовать свою самооборону при поддержке миротворцев», - сказал он.

Объявленная в Карабахе частичная мобилизация продлилась семь дней. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подписал соответствующий указ 3 августа во время последнего обострения, ставшего причиной гибели двух военнослужащих и ранения еще около двух десятков. Сегодня уже он объявил о демобилизации. Минобороны Карабаха сегодня утром сообщило о пограничной ситуации: ночью на линии соприкосновения существенных нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, ситуация, несмотря на сохраняющуюся напряженность, была относительно стабильной.