Действия Баку противоречат положениям соглашения от 9 ноября - депутат Европарламента

Когда внимание всего мира приковано к российско-украинскому конфликту, ситуация в Нагорном Карабахе ухудшается, заявил депутат Европарламента от Германии Ларс Патрик.

«24 марта 2022 года азербайджанские вооруженные силы атаковали село Парух, а 28 мая 2022 года нарушили режим прекращения огня, смертельно ранив одного армянского военнослужащего. Это произошло на следующий день после резкого заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, который представил применение силы как попытку обеспечить соблюдение международного права, заявив, что «нагорно-карабахский конфликт полностью урегулирован», выдвинул требования в отношении суверенной территории Армении и применил резкие выражения, заявив, что «националисты в Армении не должны смотреть в нашу сторону, если они не хотят, чтобы им снова разбили головы», - отметил в своем заявлении европейский депутат.

Патрик отметил, что эти действия и заявления явно противоречат положениям соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, а также духу заявления, сделанного после трехсторонней встречи глав Армении, Азербайджана и ЕС 22 мая 2022 года в Брюсселе.

В связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе он обратился с вопросом к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю: «Какие конкретные шаги предпринимает Европейская служба внешних связей для предотвращения возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе и продолжения конструктивного диалога между сторонами?»

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе вновь обострилась с 1 августа. 3 августа Армия обороны Нагорного Карабаха сообщила, что азербайджанская сторона применила минометы, гранатометы и ударные беспилотники. Под конец дня армянская сторона сообщила о двух погибших, 19 раненых, азербайджанская сторона - об одном погибшем.

На фоне напряженности на линии соприкосновения Степанакерт сообщил, что Баку потребовал организовать сообщение между Нагорным Карабахом и Арменией по новому маршруту Лачинского коридора. В ответ на требование Баку секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что это требование Азербайджана нелегитимно. Требование Баку счел грубым нарушением трехстороннего заявления и премьер-министр Армении Никол Пашинян.