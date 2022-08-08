Анкара призывает Ереван «воздержаться от новых провокаций», заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, не уточнив, что имеет в виду.



На прошлой неделе ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, армянская сторона сообщила о двух погибших и 19 раненых, азербайджанская сторона - об одном погибшем. Российская миротворческая миссия, дислоцированная в Нагорном Карабахе, несколько раз отмечала в своих бюллетенях, что азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня. Однако на стартовавшей сегодня в Анкаре конференции послов Чавушоглу направил предупреждения официальному Еревану.

При этом, на ежегодной конференции турецких послов, на которую был приглашен и министр иностранных дел Азербайджана, глава МИД Турции заявил, что после войны Анкара прилагает усилия для установления мира в регионе.

«Сегодня мы говорим не об оккупированных территориях Азербайджана, вынужденных переселенцах, беженцах и конфликте, который может возобновиться в любой момент, а о региональном мире и сотрудничестве. Мы вновь призываем Армению не прибегать к новым провокациям», - сказал Чавушоглу.

В конференции послов также принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также в своем выступлении заявил, что с подписания после войны соглашений на Южном Кавказе начался новый период и что Анкара прилагает усилия, чтобы не упустить создавшуюся историческую возможность. Турецкий лидер выразил надежду, что Армения правильно оценит региональные процессы.

«До сих пор мы предприняли много шагов, согласовывая их с Азербайджаном. Несмотря на саботаж армянских экстремистских кругов, мы добились важного прогресса на пути к прочному миру на Кавказе. Переговоры, начатые с Арменией посредством спецпредставителей, продолжаются. У нас был очень конструктивный телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном по случаю Курбан-байрама. Я верю, что за короткое время в регионе установится стабильность, если Армения пойдет навстречу искренним призывам Азербайджана и Турции», - сказал Эрдоган.

На днях после переговоров с Владимиром Путиным, на обратном пути из Сочи, Эрдоган в беседе с журналистами, говоря о напряженности в Нагорном Карабахе, заявил что Карабах находится в международно признанных границах Азербайджана и, естественно, Азербайджан не хочет, чтобы там «находились какие-либо незаконные вооруженные элементы».

Эрдоган подчеркнул важность того, чтобы Армения как можно скорее выполнила обязательства, взятые на себя подписанием трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Официальный Баку регулярно говорит о разоружении армянских вооруженных сил в Нагорном Карабахе, при этом ссылаясь на заявление от 9 ноября. Глава МИД Турции, поддерживающей шаги и требования Азербайджана, на сегодняшней конференции также заявил, что Анкара искренна в вопросе нормализации отношений и установления добрососедства на Южном Кавказе.

Хотя спецпредставители Армении и Турции после всех встреч заявляют, что переговоры продолжатся без предварительных условий, Мевлют Чавушоглу еще раз подчеркнул, что армяно-турецкое урегулирование тесно связано с армяно-азербайджанским урегулированием.

«Взаимно назначенные с Арменией спецпредставители продолжают переговоры. Конечно, мы не рассматриваем этот процесс отдельно от существующего процесса между Арменией и Азербайджаном и от перспективы урегулирования и сотрудничества во всем регионе, которую мы считаем конечной целью. Напряженность, возникшая в регионе в последние дни, еще раз показала, насколько хрупок нынешний мир», - подчеркнул глава МИД Турции.

В конце своего выступления под аплодисменты участников собрания Чавушоглу вновь напомнил: «И друг, и враг пусть знает, что Азербайджан никогда не одинок».