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Регион

Анкара призывает Ереван «воздержаться от новых провокаций»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (архив)

Анкара призывает Ереван «воздержаться от новых провокаций», заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, не уточнив, что имеет в виду.

На прошлой неделе ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, армянская сторона сообщила о двух погибших и 19 раненых, азербайджанская сторона - об одном погибшем. Российская миротворческая миссия, дислоцированная в Нагорном Карабахе, несколько раз отмечала в своих бюллетенях, что азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня. Однако на стартовавшей сегодня в Анкаре конференции послов Чавушоглу направил предупреждения официальному Еревану.

При этом, на ежегодной конференции турецких послов, на которую был приглашен и министр иностранных дел Азербайджана, глава МИД Турции заявил, что после войны Анкара прилагает усилия для установления мира в регионе.

«Сегодня мы говорим не об оккупированных территориях Азербайджана, вынужденных переселенцах, беженцах и конфликте, который может возобновиться в любой момент, а о региональном мире и сотрудничестве. Мы вновь призываем Армению не прибегать к новым провокациям», - сказал Чавушоглу.

В конференции послов также принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также в своем выступлении заявил, что с подписания после войны соглашений на Южном Кавказе начался новый период и что Анкара прилагает усилия, чтобы не упустить создавшуюся историческую возможность. Турецкий лидер выразил надежду, что Армения правильно оценит региональные процессы.

«До сих пор мы предприняли много шагов, согласовывая их с Азербайджаном. Несмотря на саботаж армянских экстремистских кругов, мы добились важного прогресса на пути к прочному миру на Кавказе. Переговоры, начатые с Арменией посредством спецпредставителей, продолжаются. У нас был очень конструктивный телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном по случаю Курбан-байрама. Я верю, что за короткое время в регионе установится стабильность, если Армения пойдет навстречу искренним призывам Азербайджана и Турции», - сказал Эрдоган.

На днях после переговоров с Владимиром Путиным, на обратном пути из Сочи, Эрдоган в беседе с журналистами, говоря о напряженности в Нагорном Карабахе, заявил что Карабах находится в международно признанных границах Азербайджана и, естественно, Азербайджан не хочет, чтобы там «находились какие-либо незаконные вооруженные элементы».

Эрдоган подчеркнул важность того, чтобы Армения как можно скорее выполнила обязательства, взятые на себя подписанием трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Официальный Баку регулярно говорит о разоружении армянских вооруженных сил в Нагорном Карабахе, при этом ссылаясь на заявление от 9 ноября. Глава МИД Турции, поддерживающей шаги и требования Азербайджана, на сегодняшней конференции также заявил, что Анкара искренна в вопросе нормализации отношений и установления добрососедства на Южном Кавказе.

Хотя спецпредставители Армении и Турции после всех встреч заявляют, что переговоры продолжатся без предварительных условий, Мевлют Чавушоглу еще раз подчеркнул, что армяно-турецкое урегулирование тесно связано с армяно-азербайджанским урегулированием.

«Взаимно назначенные с Арменией спецпредставители продолжают переговоры. Конечно, мы не рассматриваем этот процесс отдельно от существующего процесса между Арменией и Азербайджаном и от перспективы урегулирования и сотрудничества во всем регионе, которую мы считаем конечной целью. Напряженность, возникшая в регионе в последние дни, еще раз показала, насколько хрупок нынешний мир», - подчеркнул глава МИД Турции.

В конце своего выступления под аплодисменты участников собрания Чавушоглу вновь напомнил: «И друг, и враг пусть знает, что Азербайджан никогда не одинок».

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