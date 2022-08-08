Несмотря на относительную стабильность напряженность на линии соприкосновения в Карабахе сохраняется – МО НК

Оборонное ведомство отмечает, что на некоторых направлениях азербайджанские ВС вновь нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие различного калибра.

«Вместе с российским миротворческим контингентом продолжаются работы по дальнейшей стабилизации ситуации», - говорится в сообщении.

Армия обороны Нагорного Карабаха также сообщает, что сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что подразделения Армии обороны Карабаха якобы нарушили режим прекращения огня, не соответствует действительности.

Минобороны Армении также опровергло обвинения Азербайджана в обстреле азербайджанских позиций.

«Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию, заявляя, что подразделения ВС Армении за предыдущие несколько дней обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на нескольких направлениях армяно-азербайджанской границы. Обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС РА», – говорится в сообщении.

Баку сообщил, что «за последний день армянские вооруженные формирования в общей сложности 10 раз обстреляли азербайджанские позиции».

Вчера Минобороны сообщило о ранении армянского военнослужащего на боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы, в результате выстрела с азербайджанской стороны.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в начале прошлой недели. Армянская сторона сообщила о двух погибших и 19 раненых, азербайджанская сторона - об одном погибшем. В Нагорном Карабахе была объявлена частичная военная мобилизация.

6 августа Баку сообщил, что азербайджанские силы «в результате корректировок» установили контроль над Буздухом и прилегающими к нему высотами Нагорного Карабаха. В азербайджанских СМИ прессе также были опубликованы видеоролики, на которых видно, как устанавливается азербайджанский флаг. Армянская сторона пока не отреагировала на это сообщение.