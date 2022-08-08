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Карабах

Несмотря на относительную стабильность напряженность на линии соприкосновения в Карабахе сохраняется – МО НК

В ночь на 8 августа и по положению на 9 часов утра, существенных инцидентов не зарегистрировано, сообщает Министерство обороны Нагорного Карабаха, отмечая, что, несмотря на относительную стабильность, напряженность на линии соприкосновения сохраняется.

Оборонное ведомство отмечает, что на некоторых направлениях азербайджанские ВС вновь нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие различного калибра.

«Вместе с российским миротворческим контингентом продолжаются работы по дальнейшей стабилизации ситуации», - говорится в сообщении.

Армия обороны Нагорного Карабаха также сообщает, что сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что подразделения Армии обороны Карабаха якобы нарушили режим прекращения огня, не соответствует действительности.

Минобороны Армении также опровергло обвинения Азербайджана в обстреле азербайджанских позиций.

«Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию, заявляя, что подразделения ВС Армении за предыдущие несколько дней обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на нескольких направлениях армяно-азербайджанской границы. Обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС РА», – говорится в сообщении.

Баку сообщил, что «за последний день армянские вооруженные формирования в общей сложности 10 раз обстреляли азербайджанские позиции».

Вчера Минобороны сообщило о ранении армянского военнослужащего на боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы, в результате выстрела с азербайджанской стороны.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в начале прошлой недели. Армянская сторона сообщила о двух погибших и 19 раненых, азербайджанская сторона - об одном погибшем. В Нагорном Карабахе была объявлена частичная военная мобилизация.

6 августа Баку сообщил, что азербайджанские силы «в результате корректировок» установили контроль над Буздухом и прилегающими к нему высотами Нагорного Карабаха. В азербайджанских СМИ прессе также были опубликованы видеоролики, на которых видно, как устанавливается азербайджанский флаг. Армянская сторона пока не отреагировала на это сообщение.

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