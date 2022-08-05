В Совфеде РФ считают, что миротворцы смогут предотвратить «откат к армяно-азербайджанской войне»

Такое мнение выразил в четверг глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Россия же в данном конфликте выступает арбитром и посредником в мирном урегулировании. Мы просто хотим, чтобы перестала литься кровь, а мирные граждане получили возможность спокойно и размеренно жить. Мы для этого разместили там миротворцев. И они, я полагаю, смогут предотвратить откат к армяно-азербайджанской войне. Главное, вовремя купировать разгорающийся конфликт», - написал сенатор в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

По словам Бондарева, эскалация в Нагорном Карабахе – «результат неурегулированности принципиальных моментов армяно-азербайджанского вооруженного конфликта». «По сути дела, этот конфликт был погашен, но не исчерпан. Причем погашен силами российских миротворцев, а не доброй волей противоборствовавших сторон. Причины, его породившие и подпитывавшие, не устранены», - констатировал Бондарев.

«Мы готовы к тому, что периодические рецидивы, подобные вчерашнему, в карабахской истории будут повторяться. Стороны иной раз буквально ищут поводы к тому», - отметил парламентарий.