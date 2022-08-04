В Баку критикуют российских миротворцев и недовольны российской риторикой – «Коммерсантъ»

Постоянные и усиливающиеся нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, случаи физического и психологического запугивания армян Нагорного Карабаха в присутствии миротворцев просто недопустимы, заявил сегодня в ходе заседания правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, посчитав крайне необходимым уточнение деталей миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

Пашинян признал, что это было необходимо с самого начала, но этому процессу воспрепятствовал Азербайджан, отказавшись подписать мандат на операцию миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

«Мы рассчитываем, что мандат, подписанный в двустороннем формате, будет работать в полном объеме», - сказал премьер, подчеркнув, что подписей Армении и России достаточно для полной реализации этого мандата, в противном случае необходимо принять меры для международного подтверждения этого мандата или наделения миротворцев более широким международным мандатом.

«Мы ожидаем, что любая попытка нарушения линии соприкосновения будет пресечена миротворческой группировкой, а азербайджанские подразделения, находящиеся внутри линии соприкосновения, будут выведены», - сказал Пашинян.

Официально Баку пока не отреагировал на эти заявления, но азербайджанские депутаты в беседе с российским СМИ раскритиковали российских миротворцев.

«Комерсантъ» пишет, что возможности российского миротворческого контингента в данном случае серьезно ограничены, поскольку дальнейшее давление на Баку может привести к охлаждению отношений между Россией и Азербайджаном.

2 августа Минобороны России сообщило, что за последние дни в зоне ответственности российских миротворцев зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со азербайджанской стороны, в результате которых «ранение получил представитель вооруженных формирований Нагорного Карабаха».

«Буквально накануне миротворцы опубликовали достаточно жесткий пресс-релиз о другом инциденте, который произошел 1 августа. «За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана, в результате которых получил ранение представитель вооруженных формирований Нагорного Карабаха»,— говорится в заявлении. Ни МИД, ни Минобороны Азербайджана на это сообщение к вечеру 3 августа не отреагировали, однако очевидно, что формулировки, использованные в тексте, выглядят неприемлемыми для Баку. Во-первых, там неоднократно настаивали, что термин «Нагорный Карабах» некорректен, так как территориальная единица с таким названием существовала лишь в советское время (Нагорно-Карабахская автономная область, которая была частью Азербайджанской ССР). Во-вторых, с точки зрения Баку, никаких вооруженных формирований в зоне ответственности РМК быть не должно, о чем Минобороны республики неоднократно напоминало Москве, в том числе в жесткой форме», - пишет «Коммерсантъ».

Комментируя произошедший в среду инцидент, российская миротворческая миссия вновь прямо обвинила вооруженные силы Азербайджана: «В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки», отметило издание.

Депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков в беседе с «Ъ» подтвердил, что в Баку недовольны риторикой российских миротворцев, и связал ее с действием азербайджанских властей по многим вопросам, не связанным с Карабахом. Он заявил, что Москва наказывает Азербайджана за его позицию в вопросе Украины.

«Полагаю, что лексика российского миротворческого контингента выдает раздражение от бессилия, - заявил депутат. - То, что самостоятельная позиция и поведение Баку по теме Украины, наращивание поставок газа в Европу, предоставление альтернативного транзита казахской нефти и прочее вызывает негативную реакцию у Москвы, очевидно. Но российское руководство и военное командование в сложившихся обстоятельствах могут оказывать лишь вербальное, то есть словесное, давление на Азербайджан. У нас крепкие нервы. Переживем. Но ничего не забудем», - сказал «Коммерсанту» азербайджанский депутат.

По всей видимости, следует ожидать жесткой реакции со стороны Баку, однако вряд ли эта ситуация приведет к кризису в отношениях, сказал изданию азербайжданский политолог Ильгар Велизаде, добавив, что скорее следует ждать ухудшения фона для переговоров и уменьшения их результативности.

«Как известно, в Брюсселе в августе планировалось проведение встречи лидеров Азербайджана и Армении. Теперь, после этого инцидента, она может оказаться под вопросом», - сказал «Коммерсанту» азербайджанский политолог.

Российское издание отмечает, что перед последней эскалацией российское руководство провело телефонные разговоры с властями как Армении, так и Азербайджана, «однако избежать новой эскалации эти разговоры не помогли».