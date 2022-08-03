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Карабах

Карабахский лидер: Имеются определенные изменения в вопросе деэскалации ситуации

Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян (в центре) проводит расширенное заседание Совета безопасности. Степанакерт, 1 августа 2022 года.

Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сегодня вновь созвал расширенное заседание Совета безопасности для обсуждения военно-политической обстановки после того, как в результате столкновений с ВС Азербайджана погибли двое армянских военнослужащих, а еще 14 получили ранения.

Арутюнян напомнил, что на предыдущем заседании Совбеза 1 августа, назвав провокацией действия, осуществляемые Азербайджаном по отношению к Нагорному Карабаха, он отметил, что предпринимаются необходимые меры для разрядки ситуации и ее урегулирования мирным путем посредством командования российских миротворческих сил, дислоцированных в Нагорном Карабахе.

«Поэтому я обращаюсь ко всем нашим соотечественникам с просьбой сохранять выдержку и спокойствие. На данном этапе мы можем сказать, что имеются определенные изменения в вопросе деэскалации ситуации, связанные как с военной обстановкой, так и Бердзорским коридором», - заявил Арутюнян.

«В нашей стране уже начались определенные настроения, негативные настроения по отношению к российской миротворческой миссии, а также, пользуясь случаем, некоторые критикуют армию, но армия фактически выполнила поставленную перед ней задачу», - заявил карабахский лидер, добавив, что действия азербайджанской стороны грубо нарушают положения трехстороннего заявления.

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