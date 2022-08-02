Ситуация на данный момент успокоилась, выстрелов в селе Ванк сегодня не слышали - глава села

На сегодняшний день ситуация на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения успокоилась, сообщил Радио Азатутюн глава общины Ванк Андрей Саргсян.

По его словам, сегодня уже выстрелов не было слышно. «Азербайджанские вооруженные силы хотели нарушить линию соприкосновения и занять наши позиции, но наши ребята остановили их атакующие войска и отбросили их на прежние позиции. Наши находятся на наших позициях. Мы не сдали позиций Азербайджану. Паники в селе сегодня нет. Все как один стояли, если бы вы видели, какая обстановка была вчера. Все были готовы идти и защищать нашу Родину. Сегодня ни одного выстрела не было», - заверил он.

Село Ванк Нагорного Карабаха находится очень близко к северной части линии соприкосновения. Местные жители сегодня рассказали Радио Азатутюн, что хотя вчерашние выстрелы раздавались издалека, но их было отчетливо слышно. Некоторые жители даже отметили, что поначалу не поверили, что ситуация на границе обострилась, поскольку по сравнению с другими участками в этой части нарушения границы нечасты.

«У нас очень плохая ситуация. Это большое село, мы думали о маленьких детях, много молодежи. Время от времени и раньше звучали выстрелы, но не так, как вчера», - рассказала одна из женщин.

«На границах напряженная ситуация, мы не знаем, что происходит. Говорят: не паникуйте, ситуация нормальная, мы не знаем, во что это выльется», - сказала другая женщина.

Услышав звуки выстрелов, жители села также получили информацию о том, что азербайджанские вооруженные силы попытались пересечь линию соприкосновения и войти на административную территорию села Ванк.

«Везде, где есть высота, турки хотят ее взять, чтобы стрелять с этой высоты и это село также взять», - сказал один из жителей Ванка.

«В этом напряженном состоянии мы даже не могли спать, открыть окно, беспилотник летал до 4-5 часов, все фотографировал», - рассказала одна из женщин.

Ситуация обострилась со вчерашнего утра. Согласно официальному сообщению, азербайджанские подразделения на ряде участков северной и северо-западной приграничной зоны предприняли попытки пересечения линии соприкосновения. Армянская сторона пресекла эти попытки. Баку опроверг эту информацию. Вследствие вчерашней напряженности был ранен военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха. Состояние раненого удовлетворительное, его жизнь вне опасности.