Азербайджанская сторона предприняла попытки пересечения линии соприкосновения, ситуация напряженная – МО НК

На ряде участков северного и северо-западного направления границы Нагорного Карабаха азербайджанская сторона прибегла к провокации, предприняв попытки пересечения линии соприкосновения, сообщает Армия обороны Нагорного Карабаха. По данным Минобороны НК, хотя эти попытки и были пресечены, ситуация остается напряженной. С армянской стороны потерь нет.

Минобороны Карабаха проинформировало об инциденте командование российских миротворцев.

Баку опроверг эти утверждения армянской стороны. «Сообщения в СМИ о том, что азербайджанская армия открыла огонь по незаконным армянским вооруженным формированиям, являются провокацией и ложью», — заявило Минобороны Азербайджана, особо подчеркнув, что российские миротворческие силы на этой территории дислоцированы временно.

За последнюю неделю со стороны Азербайджана периодически звучат обвинения в нарушении режима прекращения огня, которые армянская сторона опровергает.

Только вчера официальный Ереван дважды, а Степанакерт один раз опровергли заявления Баку о том, что армянская сторона обстреляла азербайджанские позиции. Согласно сообщению военного ведомства Азербайджана, армянские вооруженные силы из стрелкового оружия «интенсивно обстреляли» позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском и Лачинском участках армяно-азербайджанской границы, а азербайджанские позиции в Гадрутском районе были обстреляны со стороны карабахских сил. Те же обвинения прозвучали из Баку и в субботу. А до этого армянская сторона сообщала об обстрелах в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. Причем позже российские миротворческие силы, дислоцированные в Нагорном Карабахе, подтвердили, что азербайджанцы в четверг действительно нарушили режим прекращения огня в направлении Тагаварда.

Находящийся сегодня в отпуске премьер-министр Никол Пашинян, который посетил Лорийскую область, хотя и услышал вопрос Радио Азатутюн о ситуации на границе, но так на него и не ответил.

Член парламентской комиссии по обороне, депутат от оппозиции Тигран Абраамян считает неслучайными периодически звучащие в последнюю неделю обвинения со стороны Азербайджана в нарушении режима прекращения огня и опровержения с армянской стороны.

«У меня складывается впечатление, что Азербайджан находится в стадии активной информационной подготовки, которая, как правило, предшествует провокациям и, не дай Бог, агрессии», - сказал он.

Абрамян выдвигает две версии: «Возможно, Азербайджан, будучи недовольным процессом с Арменией, будь то на уровне Армения-Азербайджан или ситуация, создавшаяся вокруг Арцаха, идет по пути явного шантажа, угрожая Армении новыми военными действиями».

«Есть второе наблюдение, которое я считаю гораздо более тревожным, оно заключается в следующем: проблема в том, что до сих пор Азербайджан предъявлял Армении новые требования, которые в любом случае были подтверждены или одобрены различными армянскими официальными лицами. Я обеспокоен тем, что власти РА, понимая возможное общественное противостояние или взрыв, пойдут на болезненные уступки не мирным путем, а разыгрывая имитацию боевых действий с Азербайджаном, в результате чего азербайджанские войска появятся на тех участках, о которых велись переговоры за кулисами», - также сказал Абраамян.

Член комиссии НС по обороне, провластный депутат Армен Хачатрян категорически опроверг последнюю версию своего оппозиционного коллеги, довольно остро отреагировав на эту критику.

«Это не версия, это бред, я даже комментировать не буду, по моей квалификации уже понятно, как я к этому отношусь», - сказал он.

На вопрос, исключает ли он существование некоторых договоренностей, депутат сказал: «Я даже не считаю нужным отвечать на этот вопрос».

Что касается обвинений азербайджанской стороны, то провластный депутат спрашивает: почему армянская сторона должна была нарушать режим прекращения огня? «Это нелогично, у армянской стороны вообще нет причин для такого поведения по понятным причинам. Это их обычные очередные провокации в информационном поле, чтобы представить что-то международной или их общественности», - сказал Хачатрян.

«Неуместно недооценивать любую угрозу, стоящую перед Арменией» - аналитик

В субботу министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на совещании со своими заместителями и командующими войсками приказал «быть готовыми в любое время к немедленному пресечению решительными мерами провокационных попыток противника и поддерживать высокий боевой уровень подразделений». А уже сегодня Минобороны Азербайджана призвало население своей страны воздерживаться от публикации кадров, запечатлевших передвижения военных колонн. По утверждению Баку, кадры, появившиеся в последние дни в Интернете, являются старыми.

Политический аналитик Арег Кочинян считает, что нельзя недооценивать любую угрозу. «Неуместно недооценивать любую угрозу, стоящую перед Арменией. Конечно, это не означает, что мы должны собирать вещи и уезжать из Армении, но это также не означает, что мы должны недооценивать любые угрозы, а эти угрозы, на мой взгляд, вполне реалистичны», - заметил он.

В свою очередь начальник Генштаба ВС Армении посещает воинские части и проводит проверки в воинских соединениях. Их целью, по сообщению Минобороны, является проверка боеспособности войск, способности действовать оперативно в соответствии с обстановкой, в этот период также проводятся тренировки по управлению огнем.

А сегодня Степанакерт сообщил, что президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян созвал совещание с участием представителей силовых структур. Министр обороны Карабаха доложил о ситуации на передовой.