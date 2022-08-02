Россияне провели антивоенную акцию в Армении (Видео)

Около двух десятков граждан России 1 августа вышли на центральную площадь города с российскими флагами и плакатами, осуждающими военные действия против Украины.

Они скандировали: «Нет войне, Путин – убийца», «Русские хотят мира, Путину нужна война», «Мы за мир».

Отметим, что в Гюмри расположена российская военная база, где служат несколько тысяч российских военнослужащих.

После российского вторжения в Украину 24 февраля и введения западных санкций против России десятки тысяч российских граждан по экономическим и политическим соображениям переехали в Армению. Среди релокантов немало, по их же признанию, политэмигрантов, которые убежали от репрессий в своей стране из-за их антивоенных взглядов.