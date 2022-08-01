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Армения

Депутат считает возможным, что Азербайджан угрожает Армении новыми военными действиями

Тигран Абраамян

Член парламентской комиссии по обороне, депутат от оппозиции Тигран Абраамян считает неслучайными периодически звучащие в последнюю неделю обвинения со стороны Азербайджана в нарушении режима прекращения огня и опровержения с армянской стороны.

«Возможно, Азербайджан, будучи недовольным процессом с Арменией, будь то на уровне Армения-Азербайджан или в ситуации, создавшейся вокруг Арцаха, идет по пути явного шантажа, угрожая Армении новыми военными действиями, то есть, то, что мы видим - определенные перемещения, определенная активность и определенная информационная подготовка, может быть просто демонстрацией силы или напоминанием властям Армении о том, что они могут решить вопросы путем войны», - сказал Тигран Абрамян.

«Есть второе наблюдение, которое я считаю гораздо более тревожным, оно заключается в следующем: проблема в том, что до сих пор Азербайджан предъявлял Армении новые требования, которые в любом случае были подтверждены или одобрены различными армянскими официальными лицами. Я обеспокоен тем, что власти РА, понимая возможное общественное противостояние или взрыв, пойдут на болезненные уступки не мирным путем, а разыгрывая имитацию боевых действий с Азербайджаном, в результате чего азербайджанские войска появятся на тех участках, о которых велись переговоры за кулисами», - добавил Абраамян.

Только вчера официальный Ереван дважды, а Степанакерт один раз опровергли заявления Баку о том, что армянская сторона обстреляла азербайджанские позиции. Согласно сообщению военного ведомства Азербайджана, армянские вооруженные силы из стрелкового оружия «интенсивно обстреляли» позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском и Лачинском участках армяно-азербайджанской границы, а азербайджанские позиции в Гадрутском районе были обстреляны со стороны карабахских сил. То же самое произошло и в субботу, а до этого армянская сторона сообщала об обстрелах в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе, а российские миротворческие силы, дислоцированные в Нагорном Карабахе, подтвердили, что азербайджанцы в четверг нарушили режим прекращения огня в направлении Тагаварда.

За день до воскресных обвинений Баку министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на совещании со своими заместителями и командующими войсками приказал «быть готовыми в любое время к немедленному пресечению решительными мерами провокационных попыток противника и поддерживать высокий боевой уровень подразделений».

В свою очередь начальник Генштаба ВС Армении посещает воинские части и проводит проверки в воинских соединениях. Их целью, по сообщению Минобороны, является проверка боеспособности войск, способности действовать оперативно в соответствии с обстановкой, в этот период также проводятся тренировки по управлению огнем.

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