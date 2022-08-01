В Ереване обвинили Баку в распространении дезинформации о ситуации на границе

Об этом в воскресенье заявили в оборонном ведомстве Армении.
«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА», - отмечается в сообщении Минобороны Армении.
«Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию. В ночь с 30 по 31 июля подразделения ВС РА не открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы».
Об этом в воскресенье заявили в оборонном ведомстве Армении.
«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА», - отмечается в сообщении Минобороны Армении.
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