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Карабах

В Ереване обвинили Баку в распространении дезинформации о ситуации на границе

Здание Министерства обороны в Ереване.

«Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию. В ночь с 30 по 31 июля подразделения ВС РА не открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы».

Об этом в воскресенье заявили в оборонном ведомстве Армении.

«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА», - отмечается в сообщении Минобороны Армении.

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