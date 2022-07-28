Председатель Генассамблеи ООН удалил свой твит о посещении Цицернакаберда

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, с 26 июля находящийся с рабочим визитом в Ереване, со своего официального аккаунта в Twitter удалил твит о посещении Мемориального комплекса «Цицернакаберд», посвященного жертвам геноцида армян 1915-1923 гг. в Османской Турции.

В официальной посте он отметил, что возложил венок к Мемориалу жертвам геноцида и поблагодарил директора Музея геноцида за организацию экскурсии.

На вопрос Радио Азатутюн, почему международный дипломат удалил твит и стала ли причиной этого резкая реакция официальной Анкары, Абдулла Шахид, которого сегодня принимали в МИД Армении, не ответил.

На посещение председателем Генассамблеи ООН Цицернакаберда отреагировала официальная Анкара, резко раскритиковав поступок чиновника. Министерство иностранных дел Турции распространило вчера отдельный пресс-релиз.

«По нашему мнению, визит председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министра иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллы Шахида в Армению был использован с целью поднятия армянских односторонних требований, и именно в этом контексте он посетил так называемый мемориал геноцида.

От г-на Шахида, который занимает пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, можно было бы ожидать, что он будет действовать справедливо и беспристрастно, будет более осторожным и ответственным в этом отношении», - говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства, а также отмечается, что Турция осуждает и отвергает «попытки искажения исторических фактов и международного права посредством политических манипуляций».

«Турция выступает за всестороннее, справедливое и честное рассмотрение событий 1915 года», - также отметил МИД Турции.

Был ли твит удален после реакции турецкой стороны, Радио Азатутюн выяснить не удалось. Абдулла Шахид в прошедшие дни провел ряд официальных встреч, в том числе с президентом Армении и депутатами от правящей партии. Сегодня его принял министр иностранных дел Армении

Реакции официального Еревана на критику Анкары пока не последовало.