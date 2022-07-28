До сих пор случаев оспы обезьян в Армении не зарегистрировано - министр

До сих пор ни одного случая оспы обезьян в Армении не зарегистрировано, сегодня на брифинге с журналистами заявила министр здравоохранения Анаит Аванесян.

Аванесян подтвердила, что Армения получила от России тест-системы для диагностики оспы обезьяны.

Вчера российское информагентство ТАСС сообщило, что Армения получила от России две тест-системы, которые позволят провести 200 анализов с целью выявления заражений оспой обезьян и ветрянкой.

«Да, мы получили от Российской Федерации наборы для тестирования на оспу обезьян и всегда используем их в случае каких-либо сомнений. До сих пор результаты проведенных исследований были отрицательными, ни одного случая в Армении не зарегистрировано», - сказала министр.

Коснувшись случаев заболевания коронавирусом, Аванесян отметила, что наблюдается рост заболеваемости, в настоящее время в Армении циркулирует подтип BA.5, который является одним из подштаммов «омикрона».

«Ковид становится эндемическим заболеванием, и время от времени у нас будут вспышки в разных частях мира. Сейчас достаточно насыщенный туристический сезон, люди путешествуют и, конечно же, инфекция должна была проникнуть в Армению уже в который раз. Мы должны действовать в соответствии с эпидемической ситуацией, и мы готовы к следующим волнам. Если эпидемическая ситуация будет ухудшаться, мы будем использовать все наши инструменты для борьбы с эпидемией», - сказала глава Минздрава.