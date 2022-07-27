США подтверждают готовность продолжить работу с Россией в Минской группе ОБСЕ

Соединенные Штаты Америки вновь заявляют, что готовы продолжить работу с Россией в Минской группе ОБСЕ ради всеобъемлющего и мирного урегулирования карабахской проблемы. Об этом вчера в эксклюзивном интервью Радио Азатутюн заявила посол США в Армении Линн Трейси.

«Мы сказали, что готовы использовать Минскую группу как площадку. Это предложение остается открытым. Мы не слышали реакции российских партнеров на это предложение. Но я считаю, что это первый шаг, после которого мы можем говорить о других шагах и идеях», - сказала посол.

В прошлом месяце помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид в интервью Радио Азатутюн заявила, что, несмотря на украинский кризис, Вашингтон готов продолжить сотрудничество с Россией по карабахскому вопросу. В МИД России усомнились в искренности Вашингтона в этом вопросе. «Работе тройки нанесен во многом непоправимый ущерб», - заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, утверждая, что США и Франция разорвали связи с российским сопредседателем после начала войны в Украине. Вчера, спустя месяц после этого заявления российской стороны, посол США вновь заявила, что они ждут возвращения России.

«Мы ожидаем от России первого шага, возвращения России к участию в этом формате. Мы по-прежнему рассматриваем Минскую группу как формат, площадку, имеющую международный мандат для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе», - подчеркнула Линн Трейси.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, как США относятся к утверждениям президента Азербайджана о том, что конфликт уже урегулирован и в посредниках нет необходимости, посол Трейси подчеркнула, что, несмотря на эти заявления, Вашингтон продолжит искать пути использования формата Минской группы.

«Несмотря на войну России против Украины, которая привлекла большое внимание в мире, США также очень сосредоточены на ситуации в этом регионе, на ситуации между Арменией и Азербайджаном. Я думаю, это нашло отражение в телефонных звонках, контактах, которые мы видели с тех пор, как эта администрация пришла к власти. Это свидетельствует о приверженности Соединенных Штатов, госсекретаря - стараться избегать возобновления конфликтов, держать дискуссии в центре внимания, добиваться прогресса и делать это дипломатическим путем», - отметила посол США.

Вчера в телефонных разговорах с лидерами Армении и Азербайджана, согласно Госдепартаменту США, госсекретарь Энтони Блинкен предложил помощь Вашингтона в разблокировании транспортных и коммуникационных путей в регионе. Радио Азатутюн поинтересовалось, какую конкретно помощь готов оказать Вашингтон.

«Некоторые вопросы в наших обсуждениях с правительствами Армении и Азербайджана касаются возможности предоставления определенной технической помощи, некоторых технических оценок, направленных на разблокирование транспортных связей в регионе», - сказала Линн Трейси.

Говоря о регионе, посол Трейси несколько раз упомянула об урегулировании армяно-турецких отношений, подчеркнув, что прогресс в этом направлении может способствовать улучшению армяно-азербайджанских отношений. «Многие из этих вопросов в конечном счете взаимосвязаны, и когда мы видим позитивные шаги в одном направлении, это может придать импульс для достижения мира в регионе в более широком смысле», - сказала она.

Накануне в беседе с лидерами Армении и Азербайджана госсекретарь США подчеркнул, что сейчас появилась историческая возможность для достижения мира в регионе.

В то же время за несколько дней до этого духовный лидер Ирана на встрече с президентом Турции предостерег от попыток закрыть границу его страны с Арменией. До этого президент Азербайджана не раз угрожал, что если Армения добровольно не согласится открыть так называемый «Зангезурский коридор», то Баку сделает это силой.

«Есть ли такая опасность?» - мы поинтересовались у посла США, которая после 44-дневной войны особенно часто посещает Сюник.

«Сюник в значительной степени взял на себя бремя и последствия войны. Конечно, это не единственное место, которое ощутило на себе последствия войны. Но из-за своего географического положения Сюник с точки зрения безопасности был в центре очень глубоких и уместных опасений. В то же время, исходя из своих поездок, я вижу положительные сдвиги, которые дают мне основания для оптимизма в отношении будущего Сюника», - сказала посол США в Армении.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, если все же опасения по поводу безопасности Сюника станут реальностью, какова будет реакция Вашингтона, посол Трейси сказала, что не хочет делать предположений. В то же время она подчеркнула, что Вашингтон твердо настроен на то, чтобы продолжать контакты с целью мирного урегулирования вопросов.

«Я думаю, именно поэтому мы так сосредоточены на дипломатическом пути и поддерживаем прямые контакты, чтобы способствовать прогрессу по ряду направлений: мирные переговоры, пограничная комиссия, разблокирование транспортных путей в регионе. Думаю, что это

одна из лучших гарантий обеспечения безопасности всех жителей региона», - заявила посол США Линн Трейси.