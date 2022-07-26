Ведутся переговоры о проведении встречи Пашинян-Алиев – Агаджанян

Об этом на сегодняшнем брифинге заявил председатель комиссии по внешним связям Национального собрания Армении Эдуард Агаджанян, не уточнив конкретных дат.

В последний раз Пашинян и Алиев встречались 22 мая в Брюсселе при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля.

23 мая лидеры двух стран подписали указ о создании комиссии по делимитации границы и приграничной безопасности. Первое заседание комиссии состоялось 24 мая на армяно-азербайджанской границе.

16 июля в Тбилиси состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Принимающей стороной встречи выступил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.