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Ведутся переговоры о проведении встречи Пашинян-Алиев – Агаджанян

Эдуард Агаджанян

Официальные лица Армении и Азербайджана ведут переговоры о проведении встречи лидеров двух стран.

Об этом на сегодняшнем брифинге заявил председатель комиссии по внешним связям Национального собрания Армении Эдуард Агаджанян, не уточнив конкретных дат.

В последний раз Пашинян и Алиев встречались 22 мая в Брюсселе при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля.

23 мая лидеры двух стран подписали указ о создании комиссии по делимитации границы и приграничной безопасности. Первое заседание комиссии состоялось 24 мая на армяно-азербайджанской границе.

16 июля в Тбилиси состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Принимающей стороной встречи выступил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

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