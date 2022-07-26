Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с госсекретарем США

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки Армения-США, а также безопасности и стабильности в регионе.
В частности, предметом обсуждения стали вопросы, связанные с мирными переговорами Армения-Азербайджан, урегулированием нагорно-карабахской проблемы, открытием региональных коммуникаций, возвращением пленных, выяснением судьбы пропавших без вести, отмечается в сообщении.
«Госсекретарь Блинкен выразил готовность США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ поддержать решение всех упомянутых вопросов.
Премьер-министр Пашинян подтвердил приверженность мирной повестке дня и подчеркнул, что общественность Армении поддерживает этот курс.
Собеседники также обсудили происходящие в отношениях Армения-Турция процессы. Госсекретарь приветствовал состоявшийся 11 июля телефонный разговор между премьер-министром Армении и президентом Турции и выразил готовность США поддержать нормализацию отношений между двумя странами.
Премьер-министр Армении и госсекретарь США выразили удовлетворение контактами на высоком уровне между Арменией и США и договорились о продолжении диалога», - говорится в сообщении.
Отметим, что согласно Госдепартаменту, Блинкен также провел телефонную беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В заявлении Госдепартамента по поводу телефонного разговора госсекретаря США с президентом Азербайджана, в частности, говорится, что Блинкен призвал Алиева освободить «всех оставшихся армянских задержанных».
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